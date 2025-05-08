Вратарь Динамо: «Крис Биловар – это наш s1mple»

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет в интервью YouTube-каналу «ВДИНАМО» рассказал о любимых видеоиграх среди футболистов клуба.

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По словам Руслана, сейчас самой популярной игрой среди динамовцев является Counter-Strike.

«FIFA, NHL, NBA – спортивные игры. Знаю, что Ванат лучше всех играет в FIFA. Он ещё в академии мощно играл. Сейчас ребята больше играют в Counter-Strike. Крис Биловар – это вообще, наш s1mple. Он очень классно играет», – поделился Нещерет.

Александр «s1mple» Костылев – украинский киберспортсмен, лучший игрок в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV по итогам 2018, 2021 и 2022 годов. В 2021 году в составе Natus Vincere стал победителем и MVP Major Stockholm. В октябре 2023 года объявил о приостановке карьеры профессионального игрока.