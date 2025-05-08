Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Динамо: «Крис Биловар – это наш s1mple»
Другие новости
08 мая 2025, 16:23 | Обновлено 08 мая 2025, 17:00
680
0

Вратарь Динамо: «Крис Биловар – это наш s1mple»

Руслан Нещерет рассказал о любви игроков «Динамо» к Counter-Strike

08 мая 2025, 16:23 | Обновлено 08 мая 2025, 17:00
680
0
Вратарь Динамо: «Крис Биловар – это наш s1mple»
Руслан Нещерет

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет в интервью YouTube-каналу «ВДИНАМО» рассказал о любимых видеоиграх среди футболистов клуба.

Больше новостей киберспорта читайте в Telegram-канале Киберспорт на Sport.ua

По словам Руслана, сейчас самой популярной игрой среди динамовцев является Counter-Strike.

«FIFA, NHL, NBA – спортивные игры. Знаю, что Ванат лучше всех играет в FIFA. Он ещё в академии мощно играл. Сейчас ребята больше играют в Counter-Strike. Крис Биловар – это вообще, наш s1mple. Он очень классно играет», – поделился Нещерет.

Александр «s1mple» Костылев – украинский киберспортсмен, лучший игрок в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV по итогам 2018, 2021 и 2022 годов. В 2021 году в составе Natus Vincere стал победителем и MVP Major Stockholm. В октябре 2023 года объявил о приостановке карьеры профессионального игрока.

По теме:
Sneyking поделился неожиданными причинами неудач Falcons в этом сезоне
Рекорд УПЛ. Известно, сколько человек смотрели матч Шахтер – Динамо
Известный британский киберспортивный клуб уволил главного тренера
Руслан Нещерет Динамо Киев Кристиан Биловар футбол CS2 киберспорт
Максим Черницын Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08 мая 2025, 15:03 1
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски

Каталонский клуб интересуется Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг»

Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Футбол | 08 мая 2025, 13:18 7
Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье

Защитник считает, что «Барселона» будет оказывать давление на арбитра

Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Футбол | 07.05.2025, 21:41
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Футбол | 08.05.2025, 08:03
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07.05.2025, 22:20
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
07.05.2025, 14:04 3
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 3
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 30
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем