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08 мая 2025, 16:45 | Обновлено 08 мая 2025, 18:37
529
1

Сексуальные штаны и не только. В Кубке Финляндии приняли участие 420 команд

Владельцы команд еще и обладают отличным чувством юмора, судя по названиям команд

08 мая 2025, 16:45 | Обновлено 08 мая 2025, 18:37
529
1
Сексуальные штаны и не только. В Кубке Финляндии приняли участие 420 команд
SexyPöxyt

С марта в Финляндии стартовал футбольный Кубок страны, в котором приняло участие рекордные 420 команд.

На что здесь надо обратить внимание, так это на названия команд. Здесь есть клуб «Геркулес», «Львы», «Симпсоны», «Фламинго», «Рыбаки» и даже «Ювантус» (не путать с «Ювентусом»).

Большинство из этих команд любительские, а вот на профессиональном уровне выступает клуб «Сексуальные штаны». Это команда из четвертого дивизиона Финляндии, и создана она была еще в 1985 году.

Стартовала команда с пикантным названием с первого раунда кубка и одержала победу над клубом «Конту III» со счетом 10:0.

Вышеупомянутый «Ювантус» вообще проиграл клубу «Эспоо» 0:15.

В кубке проведено четыре раунда и уже сыграно 384 матча.

Интересно, что в прошлом сезоне лучшим бомбардиром Кубка Финляндии стал Кале Мултанен, который забил 33 мяча.

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курьезы юмор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
Оце справжній розвиток футболу в регіонах)
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