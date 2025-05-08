Флориан ВИРЦ: «Так много клубов хотят меня подписать. Мне повезло»

Полузащитник Байера и сборной Германии Флориан Вирц дал понять, что готов сменить команду по итогам нынешнего сезона. Игрок знает о предложениях различных клубов.

«Мне повезло, что так много классных клубов находятся у моего порога и готовы меня подписать. Конечно, мне хочется однажды покинуть зону комфорта и попробовать что-то новое».

«У меня есть достаточно опыта, и я уверен, что смогу найти себя в любом новом коллективе», – сказал Вирц в интервью Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что Вирца готовы подписать Бавария и Реал, а также были слухи об интересе клубов АПЛ.