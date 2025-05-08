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  4. Флориан ВИРЦ: «Так много клубов хотят меня подписать. Мне повезло»
Германия
08 мая 2025, 18:40 | Обновлено 08 мая 2025, 18:42
219
2

Флориан ВИРЦ: «Так много клубов хотят меня подписать. Мне повезло»

Лидер Байера открыто заявил, что готов к уходу из команды

08 мая 2025, 18:40 | Обновлено 08 мая 2025, 18:42
219
2
Флориан ВИРЦ: «Так много клубов хотят меня подписать. Мне повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник Байера и сборной Германии Флориан Вирц дал понять, что готов сменить команду по итогам нынешнего сезона. Игрок знает о предложениях различных клубов.

«Мне повезло, что так много классных клубов находятся у моего порога и готовы меня подписать. Конечно, мне хочется однажды покинуть зону комфорта и попробовать что-то новое».

«У меня есть достаточно опыта, и я уверен, что смогу найти себя в любом новом коллективе», – сказал Вирц в интервью Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что Вирца готовы подписать Бавария и Реал, а также были слухи об интересе клубов АПЛ.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Andromed
доволі впевнено, але й сам Вірц дійсно доказав що готовий до топ клубів
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Saar
хз. не слідкую  за німцями.
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