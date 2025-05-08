Рекорд УПЛ. Известно, сколько человек смотрели матч Шахтер – Динамо
Матч на УПЛ-ТБ посмотрели почти 700 тысяч человек
Премьер-лига Украины сообщила, что недавний матч чемпионата между Шахтером и Динамо посмотрела рекордная аудитория сезона – почти 700 тысяч человек.
УПЛ отмечает, что игру не показывали в Youtube, а матч можно было посмотреть только на УПЛ-ТБ через различные платформы.
По данным агентства Bigdata, во время матча Шахтер – Динамо телеканал УПЛ-ТВ собрал наибольшую долю аудитории среди более 300 украинских телеканалов (колоссальные 19,8%), значительно опередив общенациональные информационные и развлекательные каналы.
Игра закончилась со счетом 2:2, а Динамо отыгралось после 0:2.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за драки в матче юношеских команд «Динамо» и «Шахтера»
Команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1