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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 16:53 |
582
2

Рекорд УПЛ. Известно, сколько человек смотрели матч Шахтер – Динамо

Матч на УПЛ-ТБ посмотрели почти 700 тысяч человек

08 мая 2025, 16:53 |
582
2
Рекорд УПЛ. Известно, сколько человек смотрели матч Шахтер – Динамо
ФК Шахтер

Премьер-лига Украины сообщила, что недавний матч чемпионата между Шахтером и Динамо посмотрела рекордная аудитория сезона – почти 700 тысяч человек.

УПЛ отмечает, что игру не показывали в Youtube, а матч можно было посмотреть только на УПЛ-ТБ через различные платформы.

По данным агентства Bigdata, во время матча Шахтер – Динамо телеканал УПЛ-ТВ собрал наибольшую долю аудитории среди более 300 украинских телеканалов (колоссальные 19,8%), значительно опередив общенациональные информационные и развлекательные каналы.

Игра закончилась со счетом 2:2, а Динамо отыгралось после 0:2.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев УПЛ-ТВ
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Людмила Павловська
Такого каналу немає, що ви дурите людей. По радіо слухали, оце дожились .  Легше подивитись ЛЧ, чим чемп. Укр.
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