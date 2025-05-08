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Молодежные турниры
08 мая 2025, 16:34 | Обновлено 08 мая 2025, 17:07
671
4

Гонка за Динамо продолжается. Шахтер U-19 оформил победу над Зарей

Футболисты донецкого клуба совершили камбэк в матче 28-го тура чемпионата

08 мая 2025, 16:34 | Обновлено 08 мая 2025, 17:07
671
4
Гонка за Динамо продолжается. Шахтер U-19 оформил победу над Зарей
ФК Шахтер Донецк

8 мая донецкий «Шахтер» U-19 на выезде сыграл против сверстников из луганской «Зари» в 28-м туре чемпионата Украины U-19.

Местом проведения матча стало футбольное поле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

В течение первого тайма обе команды создавали опасные моменты, однако голы пришлись только на вторую половину встречи.

Шокировав лидера матча, «Заря» открыла счет во встрече. На 55-й минуте матча голом отличился Даниил Савин. Донецкий клуб не опустил руки и сумел перевернуть ход игры.«Горняки» после 80-й минуты дважды прошили ворота соперника, оформив камбэк. Как итог, «Шахтер» U-19 минимально обыграл «Зарю» U-19 – 2:1.

Победа над соперником не изменила положения «Шахтера» U-19 в турнирной таблице, клуб до сих пор остается вторым (73 пункта) и отстает от «Динамо» на четыре пункта. В свою очередь «Заря» U-19 занимает девятую строчку, имея в активе 35 баллов.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур. 8 мая

«Заря» Луганск U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 1:2

Голы: Савин, 55 – Решетников, 81, Данковский, 83

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
это уже гонка за собственным хвостом. Черноморец очень слабый и Динамо легко возьмет необходимые для досрочного чемпионства три очка.
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+4
Перець
Якось пох, і тут Динамо чемпіон 
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+2
Pavel_i_C0
Справжні житєлі бамбаса 
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
GC0L7RgNC40Y8g0L_Qu9C30LXQvdGM
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-1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🎉🎉🎉🥳Дивився гру, дуже порадували! Віримо до кінця в золото! 🥇
.
Це Донецькі юнаки!
Завзяті і моторні
То майбутні гірники -
Помаранчево-чорні! 🧡🖤 😊
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-4
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