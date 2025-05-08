Гонка за Динамо продолжается. Шахтер U-19 оформил победу над Зарей

8 мая донецкий «Шахтер» U-19 на выезде сыграл против сверстников из луганской «Зари» в 28-м туре чемпионата Украины U-19.

Местом проведения матча стало футбольное поле Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

В течение первого тайма обе команды создавали опасные моменты, однако голы пришлись только на вторую половину встречи.

Шокировав лидера матча, «Заря» открыла счет во встрече. На 55-й минуте матча голом отличился Даниил Савин. Донецкий клуб не опустил руки и сумел перевернуть ход игры.«Горняки» после 80-й минуты дважды прошили ворота соперника, оформив камбэк. Как итог, «Шахтер» U-19 минимально обыграл «Зарю» U-19 – 2:1.

Победа над соперником не изменила положения «Шахтера» U-19 в турнирной таблице, клуб до сих пор остается вторым (73 пункта) и отстает от «Динамо» на четыре пункта. В свою очередь «Заря» U-19 занимает девятую строчку, имея в активе 35 баллов.

Чемпионат Украины U-19. 28-й тур. 8 мая

«Заря» Луганск U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 1:2

Голы: Савин, 55 – Решетников, 81, Данковский, 83