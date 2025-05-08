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  4. УАФ задумала изменение формата чемпионата U-19. Придумала концепцию
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 17:45 | Обновлено 08 мая 2025, 18:29
494
1

УАФ задумала изменение формата чемпионата U-19. Придумала концепцию

Подробностей пока нет

08 мая 2025, 17:45 | Обновлено 08 мая 2025, 18:29
494
1
УАФ задумала изменение формата чемпионата U-19. Придумала концепцию
ФК Шахтер

УАФ обсуждает внедрение нового формата розыгрыша юношеского чемпионата Украины U-19. Концепция называется Открытая национальная лига U-19, однако подробностей пока нет.

Сейчас мужской турнир юношеского чемпионата повторяет состав УПЛ. Ранее наставник сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров хотел добиться реорганизации юношеских и молодежных турниров.

В нынешнем сезоне U-19 за чемпионство борьбу ведут Динамо и Шахтер, а киевляне опережают соперника на четыре очка за три тура до конца.

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Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Mark4854590
Головне, щоб це не була зміна заради зміни, аби показати якусь роботу, а реально пішла на користь
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