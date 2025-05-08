УАФ задумала изменение формата чемпионата U-19. Придумала концепцию

УАФ обсуждает внедрение нового формата розыгрыша юношеского чемпионата Украины U-19. Концепция называется Открытая национальная лига U-19, однако подробностей пока нет.

Сейчас мужской турнир юношеского чемпионата повторяет состав УПЛ. Ранее наставник сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров хотел добиться реорганизации юношеских и молодежных турниров.

В нынешнем сезоне U-19 за чемпионство борьбу ведут Динамо и Шахтер, а киевляне опережают соперника на четыре очка за три тура до конца.