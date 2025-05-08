Украина. Премьер лига08 мая 2025, 17:45 | Обновлено 08 мая 2025, 18:29
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УАФ задумала изменение формата чемпионата U-19. Придумала концепцию
Подробностей пока нет
08 мая 2025, 17:45 | Обновлено 08 мая 2025, 18:29
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УАФ обсуждает внедрение нового формата розыгрыша юношеского чемпионата Украины U-19. Концепция называется Открытая национальная лига U-19, однако подробностей пока нет.
Сейчас мужской турнир юношеского чемпионата повторяет состав УПЛ. Ранее наставник сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров хотел добиться реорганизации юношеских и молодежных турниров.
В нынешнем сезоне U-19 за чемпионство борьбу ведут Динамо и Шахтер, а киевляне опережают соперника на четыре очка за три тура до конца.
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