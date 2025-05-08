Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль
«Кривбасс» сделал 70-й дубль в чемпионатах Украины
Премьерный дубль в УПЛ Егора Твердохлеба в матче с «Левым берегом» (4:0) стал 70-м для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 5-м клубом, достигшим этого рубежа. 48 раз игроки бело-красно-черных «выстреливали дуплетом» дома и 22 – в гостях.
Посильную лепту в юбилей внесли 43 футболиста «Кривбасса», оформивших дубли в ворота 30 команд элитного дивизиона. Чаще всего игроки криворожцев забивали по два мяча за матч «Заре» – 6 раз, «Волыни», «Ворскле», «Карпатам», тернопольской «Ниве» и «Таврии» – по 4. Список лучших дуплетистов клуба возглавляют Сергей Самодин – 4 дубля, Андрей Воронков, Иван Гецко, Виктор Громов, Роман Монарев, Геннадий Мороз, Игорь Ниченко и Валентин Платонов – по 3.
Автором самого скоростного дубля бело-красно-черных является Роман Дебелко, который 24 апреля 2022 года поставил два автографа в воротах «Ингульца» с интервалом в 2 минуты. А самый быстрый сотворил Иван Гецко, 22 июля 2000-го забивший свой второй мяч донецкому «Металлургу» на 19-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли Кривбасса в чемпионатах Украины
|
Дубль
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
11.10.1992
|
Денис ФИЛИМОНОВ
|
Таврия
|
2:0 (д)
|
10-й
|
31.08.1995
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
Торпедо
|
2:3 (д)
|
20-й
|
18.07.1998
|
Владимир ПОНОМАРЕНКО
|
Металлург З
|
4:0 (д)
|
30-й
|
25.03.2000
|
Сергей МИЗИН
|
Таврия
|
4:2 (г)
|
40-й
|
03.04.2005
|
Магомед АДИЕВ
|
Шахтер
|
2:4 (г)
|
50-й
|
17.10.2009
|
Александр МАКСИМОВ
|
Заря
|
4:0 (д)
|
60-й
|
18.11.2012
|
Алексей АНТОНОВ
|
Ворскла
|
3:2 (д)
|
70-й
|
07.05.2025
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Левый берег
|
4:0 (д)
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