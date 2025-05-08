Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 14:23 | Обновлено 08 мая 2025, 14:32
51
0

Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль

«Кривбасс» сделал 70-й дубль в чемпионатах Украины

08 мая 2025, 14:23 | Обновлено 08 мая 2025, 14:32
51
0
Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Премьерный дубль в УПЛ Егора Твердохлеба в матче с «Левым берегом» (4:0) стал 70-м для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 5-м клубом, достигшим этого рубежа. 48 раз игроки бело-красно-черных «выстреливали дуплетом» дома и 22 – в гостях.

Посильную лепту в юбилей внесли 43 футболиста «Кривбасса», оформивших дубли в ворота 30 команд элитного дивизиона. Чаще всего игроки криворожцев забивали по два мяча за матч «Заре» – 6 раз, «Волыни», «Ворскле», «Карпатам», тернопольской «Ниве» и «Таврии» – по 4. Список лучших дуплетистов клуба возглавляют Сергей Самодин – 4 дубля, Андрей Воронков, Иван Гецко, Виктор Громов, Роман Монарев, Геннадий Мороз, Игорь Ниченко и Валентин Платонов – по 3.

Автором самого скоростного дубля бело-красно-черных является Роман Дебелко, который 24 апреля 2022 года поставил два автографа в воротах «Ингульца» с интервалом в 2 минуты. А самый быстрый сотворил Иван Гецко, 22 июля 2000-го забивший свой второй мяч донецкому «Металлургу» на 19-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли Кривбасса в чемпионатах Украины

Дубль

Дата

Игрок

Соперник

Счет

1-й

11.10.1992

Денис ФИЛИМОНОВ

Таврия

2:0 (д)

10-й

31.08.1995

Роман ГРИГОРЧУК

Торпедо

2:3 (д)

20-й

18.07.1998

Владимир ПОНОМАРЕНКО

Металлург З

4:0 (д)

30-й

25.03.2000

Сергей МИЗИН

Таврия

4:2 (г)

40-й

03.04.2005

Магомед АДИЕВ

Шахтер

2:4 (г)

50-й

17.10.2009

Александр МАКСИМОВ

Заря

4:0 (д)

60-й

18.11.2012

Алексей АНТОНОВ

Ворскла

3:2 (д)

70-й

07.05.2025

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Левый берег

4:0 (д)
По теме:
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси
Егор Твердохлеб цифры и факты Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07 мая 2025, 22:20 50
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ
Футбол | 08 мая 2025, 14:33 6
Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ
Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ

В ходе оживленных дискуссий идею донецкой команды поддержало только «Полесье»

Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Футбол | 07.05.2025, 22:01
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 08.05.2025, 14:36
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Футбол | 07.05.2025, 21:41
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
07.05.2025, 07:05 1
Бокс
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 30
Бокс
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем