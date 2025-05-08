Егор Твердохлеб оформил юбилейный дубль

Премьерный дубль в УПЛ Егора Твердохлеба в матче с «Левым берегом» (4:0) стал 70-м для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 5-м клубом, достигшим этого рубежа. 48 раз игроки бело-красно-черных «выстреливали дуплетом» дома и 22 – в гостях.

Посильную лепту в юбилей внесли 43 футболиста «Кривбасса», оформивших дубли в ворота 30 команд элитного дивизиона. Чаще всего игроки криворожцев забивали по два мяча за матч «Заре» – 6 раз, «Волыни», «Ворскле», «Карпатам», тернопольской «Ниве» и «Таврии» – по 4. Список лучших дуплетистов клуба возглавляют Сергей Самодин – 4 дубля, Андрей Воронков, Иван Гецко, Виктор Громов, Роман Монарев, Геннадий Мороз, Игорь Ниченко и Валентин Платонов – по 3.

Автором самого скоростного дубля бело-красно-черных является Роман Дебелко, который 24 апреля 2022 года поставил два автографа в воротах «Ингульца» с интервалом в 2 минуты. А самый быстрый сотворил Иван Гецко, 22 июля 2000-го забивший свой второй мяч донецкому «Металлургу» на 19-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли Кривбасса в чемпионатах Украины