Голкипер Динамо признался, почему выбрал 35-й номер

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, почему выбрал 35-й номер и признался, что не думал играть под первым:

– Сейчас в «Динамо» освободился первый номер. Планируешь ли ты взять его себе?

– Не думал об этом. Честно.

– Почему 35-й?

– Был маленький, следил за «Динамо». Максим Коваль нравился. Мне тренер говорит: «Какой у тебя будет номер?» Я так посмотрел, а первый был занят. Какой может быть? 12-й или еще какой-нибудь. Говорю: «Мне нравится Максим Коваль. Можно 35-й? Сказали, что без проблем.

Пришел в «Динамо», мне дали 30-й номер. Спросил у нашего тренера, можно ли взять 35-й, потому что мне он нравится, я с детства под ним играл и на просмотр так приехал. Мне говорят: «Да, без вопросов, бери». В «Динамо» у меня никогда не было первого номера. В сборной – да», – рассказал Нещерет.

В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей во всех турнирах, где пропустил 12 голов. В семи поединках Руслан оставил свои ворота в неприкосновенности.