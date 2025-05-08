Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Динамо признался, почему выбрал 35-й номер
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 14:15 |
480
0

Голкипер Динамо признался, почему выбрал 35-й номер

Руслан Нещерет рассказал о разговоре с тренером киевского клуба

08 мая 2025, 14:15 |
480
0
Голкипер Динамо признался, почему выбрал 35-й номер
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, почему выбрал 35-й номер и признался, что не думал играть под первым:

– Сейчас в «Динамо» освободился первый номер. Планируешь ли ты взять его себе?

– Не думал об этом. Честно.

– Почему 35-й?

– Был маленький, следил за «Динамо». Максим Коваль нравился. Мне тренер говорит: «Какой у тебя будет номер?» Я так посмотрел, а первый был занят. Какой может быть? 12-й или еще какой-нибудь. Говорю: «Мне нравится Максим Коваль. Можно 35-й? Сказали, что без проблем.

Пришел в «Динамо», мне дали 30-й номер. Спросил у нашего тренера, можно ли взять 35-й, потому что мне он нравится, я с детства под ним играл и на просмотр так приехал. Мне говорят: «Да, без вопросов, бери». В «Динамо» у меня никогда не было первого номера. В сборной – да», – рассказал Нещерет.

В нынешнем сезоне голкипер провел 15 матчей во всех турнирах, где пропустил 12 голов. В семи поединках Руслан оставил свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Руслан Нещерет Максим Коваль (футболист)
Николай Титюк Источник: ВДинамо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08 мая 2025, 15:03 0
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски

Каталонский клуб интересуется Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг»

Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 20:17 3
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Бразилец поддержал испанскую суперзвезду

Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Футбол | 08.05.2025, 05:42
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
Футбол | 08.05.2025, 11:46
КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Футбол | 08.05.2025, 08:03
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05
Бокс
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 3
Футбол
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 6
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
06.05.2025, 10:45 2
Бокс
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем