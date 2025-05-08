Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о коллекционном пиве, которое ему прислал легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси:

«Пиво дома стоит. Мне написали и спросили, куда отправить его. Попросил на базу клуба. Я приехал из отпуска и реально пиво стоит, хорошо упакованное. Я даже сфотографировался с ним, но публиковать не стал. Я его уже выпил в кругу семьи. А бутылка у мамы дома в красивой коробочке стоит».

Напомним, Лионель Месси вместе с компанией Budweiser изготовили 644 бутылок пива и разослали их вратарям, которым аргентинец забивал, играя за «Барселону». За каждый пропущенный гол от Месси вратарь получил по одной бутылке.

Ранее Руслан Нещерет признался, почему играет под 35-м номером.