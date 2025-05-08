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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 14:39 | Обновлено 08 мая 2025, 15:22
1148
0

Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси

Вратарь «Динамо» уже выпил его

08 мая 2025, 14:39 | Обновлено 08 мая 2025, 15:22
1148
0
Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о коллекционном пиве, которое ему прислал легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси:

«Пиво дома стоит. Мне написали и спросили, куда отправить его. Попросил на базу клуба. Я приехал из отпуска и реально пиво стоит, хорошо упакованное. Я даже сфотографировался с ним, но публиковать не стал. Я его уже выпил в кругу семьи. А бутылка у мамы дома в красивой коробочке стоит».

Напомним, Лионель Месси вместе с компанией Budweiser изготовили 644 бутылок пива и разослали их вратарям, которым аргентинец забивал, играя за «Барселону». За каждый пропущенный гол от Месси вратарь получил по одной бутылке.

Ранее Руслан Нещерет признался, почему играет под 35-м номером.

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Руслан Нещерет Лионель Месси Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пиво алкоголь
Дмитрий Вус Источник: ВДинамо
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