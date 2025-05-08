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WTA
08 мая 2025, 13:48 | Обновлено 08 мая 2025, 13:51
59
0

Первая ракетка США планирует во время турнира в Риме посетить Ватикан

Коко Гауфф запланировала визит в Ватикан

08 мая 2025, 13:48 | Обновлено 08 мая 2025, 13:51
59
0
Первая ракетка США планирует во время турнира в Риме посетить Ватикан
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Первая ракетка США Коко Гауфф планирует во время грунтового турнира WTA 1000 в Риме посетить Ватикан.

В то время как 7 мая начался конклав по избранию нового Папы Римского, американская теннисистка Коко Гауфф, находящаяся в столице Италии для участия в престижном турнире, запланировала визит в Ватикан.

Коко осознает, что конклав может отодвинуть теннис на второй план. В этот день внимание всего мира действительно будет приковано скорее к дыму над папской капеллой, чем к матчам на грунтовых кортах.

Это важный момент, который американка надеется увидеть вживую. «Мне кажется, избрание нового Папы – это историческое событие. Мы говорили об этом, и я многое узнала, потому что до этого ничего не знала о католической религии. Вся эта история показалась мне интересной, и я подумала: почему бы не попробовать попасть туда», – сказала она журналистам.

Свой первый поединок во втором раунде турнира WTA 1000 в Риме Коко Гауфф проведет 9 мая против 18-летней Виктории Мбоко (WTA 156) из Канады.

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WTA Рим Коко Гауфф
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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