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Турция
08 мая 2025, 13:31 |
1133
0

Трабзонспор в восторге из-за невероятной игры украинских футболистов

Александр Зубков и Даниил Сикан произвели сильное впечатление на тренерский штаб

08 мая 2025, 13:31 |
1133
0
Трабзонспор в восторге из-за невероятной игры украинских футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» восхищается игрой двух украинских футболистов – вингера Александра Зубкова и форварда Даниила Сикана.

Если уверенное выступления одного футболиста не вызывает никаких вопросов, то прогресс второго приятно удивил тренерский штаб турецкого клуба. Речь идет о Сикане, который прервал свое голевое молчание и начал забивать важные голы.

Турецкая пресса сообщает, что оба игрока впечатляют главного тренера Фатиха Текке и президента клуба Эртугрула Догана. Зубков провел десять матчей за последние два месяца, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Сикан провел три поединка в апреле на скамейке запасных, однако это не помешало ему выстрелить в противостоянии с «Аланьяспор», где украинец оформил дубль и отдал ассист. В следующем матче против «Касымпаши» форвард забил снова.

Пресса отмечает, что украинцы оправдали вложенные в них средства и завоевали любовь среди турецких болельщиков. 10 мая «Трабзонспор» примет на домашнем стадионе «Галатасарай», который лидирует в турнирной таблице.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Фатих Текке
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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