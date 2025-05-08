Трабзонспор в восторге из-за невероятной игры украинских футболистов

Турецкий «Трабзонспор» восхищается игрой двух украинских футболистов – вингера Александра Зубкова и форварда Даниила Сикана.

Если уверенное выступления одного футболиста не вызывает никаких вопросов, то прогресс второго приятно удивил тренерский штаб турецкого клуба. Речь идет о Сикане, который прервал свое голевое молчание и начал забивать важные голы.

Турецкая пресса сообщает, что оба игрока впечатляют главного тренера Фатиха Текке и президента клуба Эртугрула Догана. Зубков провел десять матчей за последние два месяца, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Сикан провел три поединка в апреле на скамейке запасных, однако это не помешало ему выстрелить в противостоянии с «Аланьяспор», где украинец оформил дубль и отдал ассист. В следующем матче против «Касымпаши» форвард забил снова.

Пресса отмечает, что украинцы оправдали вложенные в них средства и завоевали любовь среди турецких болельщиков. 10 мая «Трабзонспор» примет на домашнем стадионе «Галатасарай», который лидирует в турнирной таблице.