Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Каталонский клуб интересуется Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг»
Каталонская «Барселона» интересуется словенским нападающим немецкого «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку считает 21-летнего футболиста идеальным партнером в линию нападения для Ламина Ямаля, а также достойной заменой на будущее для польского форварда Роберта Левандовски.
В сезоне 2024/25 Беньямин Шешко провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» выбрала Беньямина Шешко в качестве наследника для Гарри Кейна.
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