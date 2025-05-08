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  4. Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Испания
08 мая 2025, 15:03 |
2426
1

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски

Каталонский клуб интересуется Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг»

08 мая 2025, 15:03 |
2426
1
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Каталонская «Барселона» интересуется словенским нападающим немецкого «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку считает 21-летнего футболиста идеальным партнером в линию нападения для Ламина Ямаля, а также достойной заменой на будущее для польского форварда Роберта Левандовски.

В сезоне 2024/25 Беньямин Шешко провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» выбрала Беньямина Шешко в качестве наследника для Гарри Кейна.

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Беньямин Шешко Ламин Ямаль Роберт Левандовски Деку Барселона РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Перець
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