Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски

Каталонская «Барселона» интересуется словенским нападающим немецкого «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку считает 21-летнего футболиста идеальным партнером в линию нападения для Ламина Ямаля, а также достойной заменой на будущее для польского форварда Роберта Левандовски.

В сезоне 2024/25 Беньямин Шешко провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» выбрала Беньямина Шешко в качестве наследника для Гарри Кейна.