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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 12:25 |
154
0

Назван лучший игрок и тренер 21-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Героями тура стали представители «Вереса» Олег Шандрук и Руслан Степанюк

08 мая 2025, 12:25 |
154
0
Назван лучший игрок и тренер 21-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
НК Верес. Олег Шандрук

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 21-го тура УПЛ. Случилось это после того, как «Кривбасс» (Кривой Рог) и киевский «Левый Берег» сыграли свой матч 7 мая (4:0).

Лучшим тренером тура группа из 30 экспертов назвала Олега Шандрука, который во главе «Вереса» разгромил «Полесье» (5:1). Он опередил Владислава Лупашко («Карпаты» дома сыграли вничью с «Шахтером» – 0:0) и Младена Бартуловича («Заря» в гостях сыграла вничью с «Динамо» – 2:2).

В битве за звание лучшего игрока 21-го тура безоговорочную победу одержал герой матча «Верес» – «Полесье» Руслан Степанюк, который и сам забил два мяча в ворота соперника, и еще в двух голах принял непосредственное участие (голевая и предголевая передачи). В топ-5 рейтинга лучших игроков тура также вошли: Александр Филиппов (Александрия), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Яков Кинарейкин (Карпаты) и Виталий Дахновский (Верес).

Символическая сборная 21-го тура УПЛ

Вратарь: Яков Кинарейкин («Карпаты»)

Защитники: Денис Кузык («Кривбасс»), Роман Гончаренко («Верес»), Джордан («Заря»), Алексей Сыч («Карпаты»)

Полузащитники: Виталий Дахновский («Верес»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Игорь Харатин («Верес»), Руслан Степанюк («Верес»), Безерра («Александрия»)

Нападающий: Александр Филиппов («Александрия»)

Главный тренер: Олег Шандрук («Верес»)

Запас: Илья Крупский («Ворскла»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Александр Жовтенко («Ингулец»), Жан Педросо («Карпаты»), Евгений Шевченко («Верес»), Навин Малыш («Ворскла»), Иван Калюжный («Александрия»), Виталий Буяльский («Динамо»), Олег Пушкарев («Ингулец»).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Шандрук Младен Бартулович Владислав Лупашко Руслан Степанюк Александр Филиппов Егор Твердохлеб Яков Кинарейкин Виталий Дахновский Денис Кузык Роман Гончаренко Алексей Сыч Андерсон Джордан Игорь Харатин Хуан Альвина Безерра Илья Крупский Владислав Бабогло Жан Педросо Евгений Шевченко (футболист) Александр Жовтенко Навин Малыш Иван Калюжный Олег Пушкарев Виталий Буяльский символическая сборная лучший игрок лучший тренер
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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