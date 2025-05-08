Назван лучший игрок и тренер 21-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 21-го тура УПЛ. Случилось это после того, как «Кривбасс» (Кривой Рог) и киевский «Левый Берег» сыграли свой матч 7 мая (4:0).

Лучшим тренером тура группа из 30 экспертов назвала Олега Шандрука, который во главе «Вереса» разгромил «Полесье» (5:1). Он опередил Владислава Лупашко («Карпаты» дома сыграли вничью с «Шахтером» – 0:0) и Младена Бартуловича («Заря» в гостях сыграла вничью с «Динамо» – 2:2).

В битве за звание лучшего игрока 21-го тура безоговорочную победу одержал герой матча «Верес» – «Полесье» Руслан Степанюк, который и сам забил два мяча в ворота соперника, и еще в двух голах принял непосредственное участие (голевая и предголевая передачи). В топ-5 рейтинга лучших игроков тура также вошли: Александр Филиппов (Александрия), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Яков Кинарейкин (Карпаты) и Виталий Дахновский (Верес).

Символическая сборная 21-го тура УПЛ

Вратарь: Яков Кинарейкин («Карпаты»)

Защитники: Денис Кузык («Кривбасс»), Роман Гончаренко («Верес»), Джордан («Заря»), Алексей Сыч («Карпаты»)

Полузащитники: Виталий Дахновский («Верес»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Игорь Харатин («Верес»), Руслан Степанюк («Верес»), Безерра («Александрия»)

Нападающий: Александр Филиппов («Александрия»)

Главный тренер: Олег Шандрук («Верес»)

Запас: Илья Крупский («Ворскла»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Александр Жовтенко («Ингулец»), Жан Педросо («Карпаты»), Евгений Шевченко («Верес»), Навин Малыш («Ворскла»), Иван Калюжный («Александрия»), Виталий Буяльский («Динамо»), Олег Пушкарев («Ингулец»).