Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Украинца хочет подписать финалист Лиги чемпионов
Французский ПСЖ готовится сделать предложение английскому «Борнмуту» по украинскому защитнику Илье Забарному, сообщает Football Insider.
Но, как отмечает источник, клуб АПЛ сделает все возможное, чтобы сохранить 22-летнего игрока. Отмечается, что «Борнмут» летом покинет партнер Забарного в центре защиты Дин Хейсен. Поэтому клуб будет пытаться сохранить украинца, чтобы избежать необходимости перестройки команды.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 36 матчей, результативными действиями не отметился. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость Ильи составляет 40 млн евро.
Ранее рекордсмен АПЛ включил Забарного в команду тура.
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