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  4. Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Англия
08 мая 2025, 12:19 |
1455
1

Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью

Украинца хочет подписать финалист Лиги чемпионов

08 мая 2025, 12:19 |
1455
1
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский ПСЖ готовится сделать предложение английскому «Борнмуту» по украинскому защитнику Илье Забарному, сообщает Football Insider.

Но, как отмечает источник, клуб АПЛ сделает все возможное, чтобы сохранить 22-летнего игрока. Отмечается, что «Борнмут» летом покинет партнер Забарного в центре защиты Дин Хейсен. Поэтому клуб будет пытаться сохранить украинца, чтобы избежать необходимости перестройки команды.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 36 матчей, результативными действиями не отметился. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость Ильи составляет 40 млн евро.

Ранее рекордсмен АПЛ включил Забарного в команду тура.

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Илья Забарный Борнмут ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Дин Хейсен
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
нельзя соглашаться, лига1 помойка
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