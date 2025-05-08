Чемпион Европы и ОИ устал от Флика. Хочет уйти из Барселоны

Испанский полузащитник Фермин Лопес, скорее всего, летом покинет каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист недоволен количеством своей игровой практики и устал от такого отношения главного тренера команды Ханси Флика.

Отмечается, что он хочет уйти, а интерес к нему проявляют многие команды из европейских топ-чемпионатов.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. В 2024 году Фермин Лопес выиграл Евро и Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется мадридский «Атлетико».