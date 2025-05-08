Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион Европы и ОИ устал от Флика. Хочет уйти из Барселоны
Испания
08 мая 2025, 13:30 |
922
0

Чемпион Европы и ОИ устал от Флика. Хочет уйти из Барселоны

Фермин Лопес недоволен своей ролью в команде

08 мая 2025, 13:30 |
922
0
Чемпион Европы и ОИ устал от Флика. Хочет уйти из Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник Фермин Лопес, скорее всего, летом покинет каталонскую «Барселону», сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист недоволен количеством своей игровой практики и устал от такого отношения главного тренера команды Ханси Флика.

Отмечается, что он хочет уйти, а интерес к нему проявляют многие команды из европейских топ-чемпионатов.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. В 2024 году Фермин Лопес выиграл Евро и Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Фермином Лопесом интересуется мадридский «Атлетико».

По теме:
Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Зинченко на выход. Арсенал продаст шесть игроков из-за неудачного сезона
Карвахаль обратился к игрокам Реала перед Классико. Предупредил о судье
Фермин Лопес Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
Футбол | 08 мая 2025, 11:46 71
КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера

Все из-за драки в матче юношеских команд «Динамо» и «Шахтера»

Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Футбол | 07 мая 2025, 22:01 2
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера

Усман Дембеле может получить награду

Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07.05.2025, 22:20
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Мирон Маркевич назвал двух игроков, от которых зависит результат финала ЛЧ
Футбол | 08.05.2025, 14:01
Мирон Маркевич назвал двух игроков, от которых зависит результат финала ЛЧ
Мирон Маркевич назвал двух игроков, от которых зависит результат финала ЛЧ
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Футбол | 07.05.2025, 19:17
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Шовковский определился с игроком, который ему не нужен в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05
Бокс
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем