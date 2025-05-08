Украинский клуб планирует восстановить футбольный стадион в Киеве

Директор киевского «Локомотива» Александр Егоров поделился мнением о перспективе выхода в Первую лигу, а также о реконструкции футбольного стадиона:

– Вы будете ставить задачу повыситься в классе на следующий сезон?

– «Локомотив» выйдет в Первую лигу. Иначе быть не может.

– Как обстоят дела с реконструкцией попавшего под российскую атаку стадиона?

– «Локомотив» в Первой лиге должен играть на обновленном стадионе. Сейчас мы утверждаем проект и планируем в июне выйти на подготовительные работы. Проектировщики сейчас сотрудничают с УАФ, чтобы наш стадион имел категорию ФИФА и УЕФА. Программа минимум – аттестат для участия в соревнованиях ПФЛ, – сообщил Егоров.

В нынешнем сезоне «Локомотив» набрал 24 балла в группе B Второй лиги и занимает пятое место в турнирной таблице. Киевский клуб планирует в следующем сезоне завоевать путевку в Первую лигу.