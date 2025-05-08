Стала известна стоимость билетов на финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Украинская ассоциация футбола сообщила о старте продажи билетов на будущее противостояние – их можно приобрести с 7 мая.

Из-за военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%, поскольку количество зрителей на массовом мероприятии ограничивается количеством доступных бомбоубежищ возле арены. Поэтому количество билетов ограничено и будут поступать в продажу частями.

Условия продажи:

один человек может приобрести не более четырех билетов;

предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продаж и указать свои данные;

болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;

билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;

билеты не подлежат обмену или возврату;

билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо загрузить на телефон.

При входе на стадион каждому болельщику будут надевать браслет на руку. В случае воздушной тревоги матч будет приостановлен, а все зрители должны будут перейти в укрытие. После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет стюардам.

В случае переноса матча на следующий день, болельщики должны сохранить как билет, так и браслет, если планируют посетить поединок. Самые дешевые билеты стоят 1 000 грн, самые дорогие – 4 000 грн. Диапазон цен: 1 000, 1 300, 1 500, 1 700, 2 000 и 4 000 грн.