Раффаэле ПАЛЛАДИНО: «Мы отдадим все»

Главный тренер итальянской «Фиоретины» Раффаэле Палладино поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги конференций против испанского «Бетиса» (результат 1-го матча – 1:2):

«Завтра вместе с нашими болельщиками мы отдадим все, чтобы вывести «Фиорентину» в финал. Мы изучили первый матч, который был великолепным поединком против сильной команды. Мы должны и можем действовать лучше в техническом плане, и мы можем создать им проблемы. Команда заряжена, а завтра болельщики придадут нам еще больше энергии».

Матч «Фиорентина» – «Бетис» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.