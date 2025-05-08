Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раффаэле ПАЛЛАДИНО: «Мы отдадим все»
Лига конференций
08 мая 2025, 11:43 |
80
0

Раффаэле ПАЛЛАДИНО: «Мы отдадим все»

Главный тренер «Фиорентины» поделился ожиданиями от игры с «Бетисом»

08 мая 2025, 11:43 |
80
0
Раффаэле ПАЛЛАДИНО: «Мы отдадим все»
УЕФА. Раффаэле Палладино

Главный тренер итальянской «Фиоретины» Раффаэле Палладино поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги конференций против испанского «Бетиса» (результат 1-го матча – 1:2):

«Завтра вместе с нашими болельщиками мы отдадим все, чтобы вывести «Фиорентину» в финал. Мы изучили первый матч, который был великолепным поединком против сильной команды. Мы должны и можем действовать лучше в техническом плане, и мы можем создать им проблемы. Команда заряжена, а завтра болельщики придадут нам еще больше энергии».

Матч «Фиорентина» – «Бетис» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. В шаге от финала. Фиорентина продлила контракт с тренером
Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Раффаэле Палладино Фиорентина Бетис пресс-конференция Лига конференций
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07 мая 2025, 22:20 3
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

«Волки» не заинтересованы в этом трансфере

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 14:04 3
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ

Мирослав Ступар не считает, что судья испортил битву в Милане

«Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ
Футбол | 08.05.2025, 07:42
«Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ
«Такие мелочи». Райс объяснил, почему Арсенал не смог обыграть ПСЖ в ЛЧ
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Футбол | 08.05.2025, 05:42
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 08.05.2025, 12:27
Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов
Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 3
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
06.05.2025, 14:31 1
Теннис
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 7
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 30
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем