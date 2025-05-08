Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Я вижу, что моя команда в прекрасной форме»

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от ответного полуфинала Лиги конференций против итальянской «Фиоретины» (результат 1-го матча – 2:1):

«Я вижу команду в отличной форме. Мы будем очень рады закончить противостояние на высоком уровне. Мы уверены, что сможем сыграть здесь великолепную игру. Самое главное, чтобы мы вышли на поле с убеждением выиграть игру с первой минуты.

Ло Чельсо никогда не становился хуже. Он боролся с травмой и может играть вместе с Иско, Антони, Пабло Форнальсом и любым другим игроком».

Матч «Фиорентина» – «Бетис» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.