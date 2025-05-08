Футболист Динамо не нужен Шовковскому, поэтому уйдет в другой клуб УПЛ

Футболист киевского «Динамо» и Северной Македонии Решат Рамадани вернется в Украину после завершения текущего сезона, однако не сможет рассчитывать на место в стартовом составе столичного клуба.

Тренерский штаб во главе с Александром Шовковским не рассчитывает на опорного полузащитника из-за высокой конкуренции на этой позиции. В клубе считают, что Решат не сможет вытеснить из старта Владимира Бражко и Никиту Михайленко. Кроме того, летом из аренды вернется Навин Малыш, поэтому у Рамадани не будет шанса закрепиться в первой команде.

Ожидается, что футболист из Северной Македонии снова уедет в аренду, но на этот раз в один из клубов Украинской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне Рамадани выступает на родине за клуб «Шкендия», где провел 35 матчей (один гол и две результативные передачи).