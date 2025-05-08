Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо не нужен Шовковскому, поэтому уйдет в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 10:17 |
1435
4

Футболист Динамо не нужен Шовковскому, поэтому уйдет в другой клуб УПЛ

Решат Рамадани вернется в Киев после завершения текущего сезона, но ненадолго

08 мая 2025, 10:17 |
1435
4
Футболист Динамо не нужен Шовковскому, поэтому уйдет в другой клуб УПЛ
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

Футболист киевского «Динамо» и Северной Македонии Решат Рамадани вернется в Украину после завершения текущего сезона, однако не сможет рассчитывать на место в стартовом составе столичного клуба.

Тренерский штаб во главе с Александром Шовковским не рассчитывает на опорного полузащитника из-за высокой конкуренции на этой позиции. В клубе считают, что Решат не сможет вытеснить из старта Владимира Бражко и Никиту Михайленко. Кроме того, летом из аренды вернется Навин Малыш, поэтому у Рамадани не будет шанса закрепиться в первой команде.

Ожидается, что футболист из Северной Македонии снова уедет в аренду, но на этот раз в один из клубов Украинской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне Рамадани выступает на родине за клуб «Шкендия», где провел 35 матчей (один гол и две результативные передачи).

По теме:
У Реала возникли проблемы с трансфером голкипера, который заменит Лунина
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Склоним головы. Он полетел к побратимам, в окруженный врагом Мариуполь
Динамо Киев Решат Рамадани трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 20:17 3
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Бразилец поддержал испанскую суперзвезду

Бразилец за 95 млн евро, который провалился в МЮ, но расцвел в Бетисе
Футбол | 08 мая 2025, 11:00 0
Бразилец за 95 млн евро, который провалился в МЮ, но расцвел в Бетисе
Бразилец за 95 млн евро, который провалился в МЮ, но расцвел в Бетисе

Рассказываем про чудесное перевоплощение Антони, которое произошло с ним во второй части сезона

Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Футбол | 07.05.2025, 15:28
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Футбол | 08.05.2025, 05:42
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 08.05.2025, 07:00
Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч
Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kent
який микита Михайленко ви шо
Ответить
0
Kent
Думаю це Полісся
Ответить
0
Сказки ДАмбаса
понабрали чудиков импортных теперь не знают куда спихнуть
Ответить
0
Перець
Звісно баласт непотрібен
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 5
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем