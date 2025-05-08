«Хочу с ним играть». Игрок Челси назвал Мудрика своим кумиром

Форвард казахстанского «Кайрата» Дастан Сатпаев, который летом 2026 года станет игроком лондонского «Челси», когда ему исполнится 18 лет, рассказал, кто ему нравится из футболистов его будущего клуба.

«С какими игроками «Челси» я хотел бы играть? Я думаю, что у них сейчас очень сильный состав. Я бы хотел поиграть с Энцо Фернандесом и Коулом Палмером.

Но особенно – с Михаилом Мудриком. Он всегда был одним из моих кумиров благодаря своей скорости и технике. В общем, мне было бы очень интересно сыграть в нынешней команде «Челси», – цитирует 16-летнего нападающего Twitter-паблик Scout in Eurasia.

Ранее Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала.