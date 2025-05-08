Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно касается еврокубков
Лига конференций
08 мая 2025, 10:39 | Обновлено 08 мая 2025, 10:40
766
1

Челси принял важное решение по Мудрику. Оно касается еврокубков

Украинец получит медаль, если «Челси» победит в Лиге конференций

08 мая 2025, 10:39 | Обновлено 08 мая 2025, 10:40
766
1
Челси принял важное решение по Мудрику. Оно касается еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Ожидается, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получит медаль, если его клуб победит в Лиге конференций. Об этом сообщает популярное британское издание Daily Mail.

По информации источника, «Челси» имеет право сам решать, кто из футболистов и тренеров получит медали победителей турнира, и «синие», несмотря на отстранение Мудрика от футбола из-за допингового дела, все равно хотят его наградить.

В этом розыгрыше Лиги конференций Михаил Мудрик провел 4 матча на этапе лиги, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 2 поединка и 1 ассист в квалификации турнира.

Ранее игрок «Челси» назвал Михаила Мудрика своим кумиром.

По теме:
Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Я вижу, что моя команда в прекрасной форме»
Челси – Юргорден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Михаил Мудрик Челси медали Лига конференций
Дмитрий Вус Источник: Daily Mail
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов
Футбол | 08 мая 2025, 10:10 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов

В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились бывшие одноклубники

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07 мая 2025, 22:20 50
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 14:04
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание
Футбол | 08.05.2025, 10:00
От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание
От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание
Президент Барселоны провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 12:33
Президент Барселоны провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ
Президент Барселоны провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Добре синку, добре.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 7
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 3
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
07.05.2025, 07:05 1
Бокс
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 26
Бокс
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем