Челси принял важное решение по Мудрику. Оно касается еврокубков

Ожидается, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получит медаль, если его клуб победит в Лиге конференций. Об этом сообщает популярное британское издание Daily Mail.

По информации источника, «Челси» имеет право сам решать, кто из футболистов и тренеров получит медали победителей турнира, и «синие», несмотря на отстранение Мудрика от футбола из-за допингового дела, все равно хотят его наградить.

В этом розыгрыше Лиги конференций Михаил Мудрик провел 4 матча на этапе лиги, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 2 поединка и 1 ассист в квалификации турнира.

Ранее игрок «Челси» назвал Михаила Мудрика своим кумиром.