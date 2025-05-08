Челси принял важное решение по Мудрику. Оно касается еврокубков
Украинец получит медаль, если «Челси» победит в Лиге конференций
Ожидается, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получит медаль, если его клуб победит в Лиге конференций. Об этом сообщает популярное британское издание Daily Mail.
По информации источника, «Челси» имеет право сам решать, кто из футболистов и тренеров получит медали победителей турнира, и «синие», несмотря на отстранение Мудрика от футбола из-за допингового дела, все равно хотят его наградить.
В этом розыгрыше Лиги конференций Михаил Мудрик провел 4 матча на этапе лиги, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Также на его счету 2 поединка и 1 ассист в квалификации турнира.
Ранее игрок «Челси» назвал Михаила Мудрика своим кумиром.
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