Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая матч Лиги конференций
В четверг, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Фиорентина» и «Бетис».
Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с разгромным счетом 2:1 в пользу испанской команды.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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