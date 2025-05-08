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Лига конференций
Фиорентина
08.05.2025 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 мая 2025, 11:25 |
24
0

Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая матч Лиги конференций

08 мая 2025, 11:25 |
24
0
Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В четверг, 8 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Фиорентина» и «Бетис».

Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с разгромным счетом 2:1 в пользу испанской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фиорентина – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Бетис
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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