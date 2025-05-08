Звезда ПСЖ назвал героя матча с Арсеналом в Лиге чемпионов. Это не игрок

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими расхвалил наставника команды Луиса Энрике после победы над лондонским Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов (2:1).

«Луис Энрике проделал невероятную работу с момента своего прихода. Он создал фантастическую команду, и для этого нужно много работать. Он – мастер», – сказал Ашраф.

В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.