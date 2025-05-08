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Лига чемпионов
08 мая 2025, 10:39 | Обновлено 08 мая 2025, 10:49
692
0

Звезда ПСЖ назвал героя матча с Арсеналом в Лиге чемпионов. Это не игрок

Ашраф Хакими отметил Луиса Энрике

08 мая 2025, 10:39 | Обновлено 08 мая 2025, 10:49
692
0
Звезда ПСЖ назвал героя матча с Арсеналом в Лиге чемпионов. Это не игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими расхвалил наставника команды Луиса Энрике после победы над лондонским Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов (2:1).

«Луис Энрике проделал невероятную работу с момента своего прихода. Он создал фантастическую команду, и для этого нужно много работать. Он – мастер», – сказал Ашраф.

В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

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Луис Энрике Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Ашраф Хакими
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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