Эдегор пояснил, почему Арсеналу не удалось пройти ПСЖ в Лиге чемпионов
Лондонский клуб не смог пробиться в финал Лиги чемпионов
Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями после поражения своей команды и втором полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2), которая не позволила лондонцам квалифицироваться в финал.
«Мы очень хорошо начали матч, атаковали, имели импульс и создали несколько отличных моментов. В конце концов этого оказалось недостаточно.
Я думаю, что между штрафными площадками мы играли хорошо, но внутри них мы были недостаточно хорошими в обоих матчах. Отдадим должное их вратарю, совершившему несколько замечательных сэйвов.
Мы должны извлечь из этого урок. Мы делаем много хороших вещей, но этого недостаточно, особенно перед воротами, где решается исход матчей. Там мы должны быть еще острее. Мы хотим использовать эту боль и вернуться еще сильнее», – сказал Мартин.
Ранее свое мнение по поводу матча против ПСЖ высказал главный тренер Арсенала Микель Артета.
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