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Лига чемпионов
08 мая 2025, 08:03 | Обновлено 08 мая 2025, 08:07
175
0

Есть пострадавшие. В Париже неизвестный въехал в толпу болельщиков ПСЖ

В ответ фанаты французского клуба автомобиль догнали и сожгли его

08 мая 2025, 08:03 | Обновлено 08 мая 2025, 08:07
175
0
Есть пострадавшие. В Париже неизвестный въехал в толпу болельщиков ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

На одной из центральных улиц Парижа автомобиль въехал в толпу болельщиков, которые праздновали победу ПСЖ над «Арсеналом».

Об этом сообщает издание Sport24.

Известно, что пострадало несколько человек.

Что же касается самих нападающих, то болельщики догнали автомобиль и подожгли его. Что с теми, кто был в транспортном средстве - неизвестно.

В инцидент вмешалась полиция, которая была вынуждена применить слезоточивый газ.

Известно, что после празднования победы ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов на улицах Парижа было громко.

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Александр Сильченко Источник: Le Parisien
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