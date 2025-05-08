Есть пострадавшие. В Париже неизвестный въехал в толпу болельщиков ПСЖ

На одной из центральных улиц Парижа автомобиль въехал в толпу болельщиков, которые праздновали победу ПСЖ над «Арсеналом».

Об этом сообщает издание Sport24.

Известно, что пострадало несколько человек.

Что же касается самих нападающих, то болельщики догнали автомобиль и подожгли его. Что с теми, кто был в транспортном средстве - неизвестно.

В инцидент вмешалась полиция, которая была вынуждена применить слезоточивый газ.

Известно, что после празднования победы ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов на улицах Парижа было громко.