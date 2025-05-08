Лига чемпионов08 мая 2025, 08:03 | Обновлено 08 мая 2025, 08:07
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Есть пострадавшие. В Париже неизвестный въехал в толпу болельщиков ПСЖ
В ответ фанаты французского клуба автомобиль догнали и сожгли его
08 мая 2025, 08:03 | Обновлено 08 мая 2025, 08:07
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На одной из центральных улиц Парижа автомобиль въехал в толпу болельщиков, которые праздновали победу ПСЖ над «Арсеналом».
Об этом сообщает издание Sport24.
Известно, что пострадало несколько человек.
Что же касается самих нападающих, то болельщики догнали автомобиль и подожгли его. Что с теми, кто был в транспортном средстве - неизвестно.
В инцидент вмешалась полиция, которая была вынуждена применить слезоточивый газ.
Известно, что после празднования победы ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов на улицах Парижа было громко.
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