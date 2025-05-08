Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю

В финальном матче Лиги чемпионов Интер встретится с ПСЖ.

Интер и ПСЖ никогда не были соперниками в официальном матче. Первым их поединком станет финал Лиги чемпионов.

Интер 6 раз играл в решающем матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, трижды выиграв главный трофей Европы.

1964: Интер - Реал 3:1

1965: Интер - Бенфика 1:0

1967: Интер - Селтик 1:2

1972: Интер - Аякс 0:2

1972: Интер - Аякс 0:2

2010: Интер - Бавария 2:0

2023: Интер - Манчестер Сити 0:1

2023: Интер - Манчестер Сити 0:1

В активе ПСЖ лишь один выход в финальный матч.

2020: ПСЖ - Бавария 0:1

Наибольшее количество выигранных титулов: