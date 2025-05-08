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Лига чемпионов
08 мая 2025, 05:42 | Обновлено 08 мая 2025, 05:49
1597
0

Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю

Финалисты Лиги чемпионов никогда не играли между собой официальную игру

08 мая 2025, 05:42 | Обновлено 08 мая 2025, 05:49
1597
0
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Лиги чемпионов Интер встретится с ПСЖ.

Интер и ПСЖ никогда не были соперниками в официальном матче. Первым их поединком станет финал Лиги чемпионов.

Интер 6 раз играл в решающем матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, трижды выиграв главный трофей Европы.

  • 1964: Интер - Реал 3:1
  • 1965: Интер - Бенфика 1:0
  • 1967: Интер - Селтик 1:2
  • 1972: Интер - Аякс 0:2
  • 1972: Интер - Аякс 0:2
  • 2010: Интер - Бавария 2:0
  • 2023: Интер - Манчестер Сити 0:1
  • 2023: Интер - Манчестер Сити 0:1

В активе ПСЖ лишь один выход в финальный матч.

  • 2020: ПСЖ - Бавария 0:1

Наибольшее количество выигранных титулов:

  • 15 - Реал
  • 7 - Милан
  • 6 - Бавария
  • 6 - Ливерпуль
  • 5 - Барселона
  • 4 - Аякс
  • 3 - Интер
  • 3 - Манчестер Юнайтед
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Лига чемпионов Интер Милан ПСЖ статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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