Лига чемпионов08 мая 2025, 05:42 | Обновлено 08 мая 2025, 05:49
1597
0
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Финалисты Лиги чемпионов никогда не играли между собой официальную игру
08 мая 2025, 05:42 | Обновлено 08 мая 2025, 05:49
1597
0
В финальном матче Лиги чемпионов Интер встретится с ПСЖ.
Интер и ПСЖ никогда не были соперниками в официальном матче. Первым их поединком станет финал Лиги чемпионов.
Интер 6 раз играл в решающем матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, трижды выиграв главный трофей Европы.
- 1964: Интер - Реал 3:1
- 1965: Интер - Бенфика 1:0
- 1967: Интер - Селтик 1:2
- 1972: Интер - Аякс 0:2
- 1972: Интер - Аякс 0:2
- 2010: Интер - Бавария 2:0
- 2023: Интер - Манчестер Сити 0:1
- 2023: Интер - Манчестер Сити 0:1
В активе ПСЖ лишь один выход в финальный матч.
- 2020: ПСЖ - Бавария 0:1
Наибольшее количество выигранных титулов:
- 15 - Реал
- 7 - Милан
- 6 - Бавария
- 6 - Ливерпуль
- 5 - Барселона
- 4 - Аякс
- 3 - Интер
- 3 - Манчестер Юнайтед
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2025, 20:17 3
Бразилец поддержал испанскую суперзвезду
Футбол | 08 мая 2025, 03:18 0
Ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы состоится 8 мая в 22:00 по Киеву
Футбол | 07.05.2025, 07:03
Футбол | 07.05.2025, 07:49
Теннис | 08.05.2025, 00:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2025, 22:20 50
06.05.2025, 23:40 16
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
07.05.2025, 04:48 2
07.05.2025, 10:23 7
06.05.2025, 00:41 1