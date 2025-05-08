8 мая, в рамках второго круга теннисного турнира в Риме, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 14) и Джессика Бузас Манейро (WTA 72).

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Текущий сезон хорошо складывается для украинской спортсменки. Даже если смотреть на рейтинг, украинка начинала год на 23-й строчке, а сейчас 14-я, так что топ-10 совсем близко. Свитолина и так смотрелась солидно, а на грунте дела идут еще лучше, ведь на этом покрытии у спортсменки 9 побед в 10 матчах.

Украинка выиграла турнир во французском Руане, оправдав статус первой сеяной. На последнем турнире в Мадриде Свитолина добралась до полуфинала, где уступила первой ракетке мира и будущей победительнице турнира Арине Соболенко – 3:6, 5:7.

С турниром в Риме у Элины связаны особые воспоминания, ведь она дважды брала тут титул, это было еще в 2017 и 2018 годах. Если теннисистка и проигрывает в этом сезоне, то в основном соперницам топ-уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Джессика Бузас Манейро

22-летняя испанка не выделяется особыми успехами в этом сезоне, она даже упала в рейтинге, с 54-й строчки на 72-ю, хотя это можно объяснить тем, что в основном играет на серьезных турнирах.

Сложно вспомнить какие-то яркие выступления Бузас Манейро в этом сезоне, теннисистка выиграла 11 матчей из 22, на грунте у нее шесть побед в девяти встречах. На недавнем домашнем турнире в Мадриде спортсменка вылетела уже во втором круге, уступив в трех сетах польке Френх.

Невероятно сложным получился старт в Риме против американской теннисистки Ли Энн. Бузас Манейро взяла первый сет 6:3, отдала второй – 5:7, в решающей третьей партии испанка уступала 3:5, но смогла в итоге вырвать победу на тай-брейке. Матч длился 2 часа и 20 минут.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Личные встречи

Как показывает статистика, испанка удобный соперник для Свитолиной. Теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях украинка выигрывала в двух сетах, отдавая по пять геймов за матч. Последний раз соперницы встречались в этом году, на грунтовом турнире в Руане, тогда Элина выиграла 6:3, 6:2.

Прогноз

В этой паре Свитолина большой фаворит, с чем я согласен. Испанка ниже классом, главное преимущество Бузас Манейро в том, что она младше на 8 лет.

Для украинки турнир в Риме особенный, она здесь постарается показать лучшую игру. Элина в отличной форме, а Джессика особой стабильности не показывает. Такой матч не должен затянуться, по этой причине я ставлю на успех Свитолиной с форой -5,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро Фора Свитолиной (-5.5) 1.75 Сделать ставку

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