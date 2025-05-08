Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
WTA
08 мая 2025, 04:40 |
43
0

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/32 финала состоится 8 мая и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву

08 мая 2025, 04:40 |
43
0
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

8 мая, в рамках второго круга теннисного турнира в Риме, между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 14) и Джессика Бузас Манейро (WTA 72).

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Текущий сезон хорошо складывается для украинской спортсменки. Даже если смотреть на рейтинг, украинка начинала год на 23-й строчке, а сейчас 14-я, так что топ-10 совсем близко. Свитолина и так смотрелась солидно, а на грунте дела идут еще лучше, ведь на этом покрытии у спортсменки 9 побед в 10 матчах.

Украинка выиграла турнир во французском Руане, оправдав статус первой сеяной. На последнем турнире в Мадриде Свитолина добралась до полуфинала, где уступила первой ракетке мира и будущей победительнице турнира Арине Соболенко – 3:6, 5:7.

С турниром в Риме у Элины связаны особые воспоминания, ведь она дважды брала тут титул, это было еще в 2017 и 2018 годах. Если теннисистка и проигрывает в этом сезоне, то в основном соперницам топ-уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Джессика Бузас Манейро

22-летняя испанка не выделяется особыми успехами в этом сезоне, она даже упала в рейтинге, с 54-й строчки на 72-ю, хотя это можно объяснить тем, что в основном играет на серьезных турнирах.

Сложно вспомнить какие-то яркие выступления Бузас Манейро в этом сезоне, теннисистка выиграла 11 матчей из 22, на грунте у нее шесть побед в девяти встречах. На недавнем домашнем турнире в Мадриде спортсменка вылетела уже во втором круге, уступив в трех сетах польке Френх.

Невероятно сложным получился старт в Риме против американской теннисистки Ли Энн. Бузас Манейро взяла первый сет 6:3, отдала второй – 5:7, в решающей третьей партии испанка уступала 3:5, но смогла в итоге вырвать победу на тай-брейке. Матч длился 2 часа и 20 минут.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Личные встречи

Как показывает статистика, испанка удобный соперник для Свитолиной. Теннисистки пересекались дважды, в обоих случаях украинка выигрывала в двух сетах, отдавая по пять геймов за матч. Последний раз соперницы встречались в этом году, на грунтовом турнире в Руане, тогда Элина выиграла 6:3, 6:2.

Прогноз

В этой паре Свитолина большой фаворит, с чем я согласен. Испанка ниже классом, главное преимущество Бузас Манейро в том, что она младше на 8 лет.

Для украинки турнир в Риме особенный, она здесь постарается показать лучшую игру. Элина в отличной форме, а Джессика особой стабильности не показывает. Такой матч не должен затянуться, по этой причине я ставлю на успех Свитолиной с форой -5,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
08.05.2025 -
17:00
Джессика Бузас Манейро
Фора Свитолиной (-5.5) 1.75 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая
Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро WTA Рим прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 10:23 7
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов

Педри был недоволен судейством

Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 08:55 1
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов

Тренер похвалил «Интер»

Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 14:42
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 23:57
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Теннис | 07.05.2025, 23:15
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем