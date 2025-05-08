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WTA
08 мая 2025, 04:24 |
82
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая

В четверг из украинских теннисисток сыграет только Элина Свитолина

08 мая 2025, 04:24 |
82
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (столица Италии) начнутся матчи второго раунда.

В четверг из украинских теннисисток сыграет только Элина Свитолина, которая встретится с Джессикой Бузас Манейро.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая

WTA 1000 Рим. Одиночный разряд, 1/8 финала

SuperTennis Arena. 4-й запуск (не ранее 17:00)

Элина Свитолина [16] – Джессика Бузас Манейро

Другие интересные матчи в Риме на 8 мая:

  • 12:00 Наоми Осака – Паула Бадоса [9]
  • 12:00 Петра Квитова – Онс Жабер [27]

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расписание Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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