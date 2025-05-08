8 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (столица Италии) начнутся матчи второго раунда.

В четверг из украинских теннисисток сыграет только Элина Свитолина, которая встретится с Джессикой Бузас Манейро.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая

WTA 1000 Рим. Одиночный разряд, 1/8 финала

SuperTennis Arena. 4-й запуск (не ранее 17:00)

Элина Свитолина [16] – Джессика Бузас Манейро

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