WTA08 мая 2025, 04:24 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая
В четверг из украинских теннисисток сыграет только Элина Свитолина
08 мая 2025, 04:24 |
82
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8 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (столица Италии) начнутся матчи второго раунда.
В четверг из украинских теннисисток сыграет только Элина Свитолина, которая встретится с Джессикой Бузас Манейро.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая
WTA 1000 Рим. Одиночный разряд, 1/8 финала
SuperTennis Arena. 4-й запуск (не ранее 17:00)
Элина Свитолина [16] – Джессика Бузас Манейро
Другие интересные матчи в Риме на 8 мая:
- 12:00 Наоми Осака – Паула Бадоса [9]
- 12:00 Петра Квитова – Онс Жабер [27]
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