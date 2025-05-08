СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

В четверг, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Буде-Глимт – Тоттенхэм

2.78 – 3.93 – 2.49

22:00 Манчестер Юнайтед – Атлетик

1.98 – 3.79 – 4.07

22:00 Фиорентина – Бетис

2.32 – 3.49 – 3.13

22:00 Челси – Юргорден

1.17 – 8.55 – 16.00

ТЕННИС

17:00 Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро

1.13 – 5.85

КИБЕРСПОРТ

18:00 NaVi Junior – 9INE

1.46 – 2.66

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