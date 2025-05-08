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08 мая 2025, 04:16 | Обновлено 08 мая 2025, 04:46
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

08 мая 2025, 04:16 | Обновлено 08 мая 2025, 04:46
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В четверг, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Буде-Глимт – Тоттенхэм

Ggbet 2.78 – 3.93 – 2.49

22:00 Манчестер Юнайтед – Атлетик

Ggbet 1.98 – 3.79 – 4.07

22:00 Фиорентина – Бетис

Ggbet 2.32 – 3.49 – 3.13

22:00 Челси – Юргорден

Ggbet 1.17 – 8.55 – 16.00

ТЕННИС

17:00 Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро

Ggbet 1.13 – 5.85

КИБЕРСПОРТ

18:00 NaVi Junior – 9INE

Ggbet 1.46 – 2.66

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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