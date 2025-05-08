СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Буде-Глимт – Тоттенхэм
22:00 Манчестер Юнайтед – Атлетик
22:00 Фиорентина – Бетис
22:00 Челси – Юргорден
ТЕННИС
17:00 Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро
КИБЕРСПОРТ
18:00 NaVi Junior – 9INE
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