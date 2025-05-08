Рубен АМОРИМ: «Мы настолько нестабильно играем, что возможно все»

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморім прокоментував готовність команди до матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Атлетіка» з Більбао.

«Ми настільки нестабільно граємо, що можливо все. Ми повинні це розуміти. Один гол може кардинально змінити хід гри, і потрібно сконцентруватися на тому, аби не припускатися помилок.

Ми готові до перемоги і зараз думаємо лише про рахунок наступної гри. Ніхто не має пам’ятати, що було в Іспанії.

Від цього ми будемо відштовхуватися.

Я не думаю, що щось зміниться у підході наших суперників. Можливо лише те, що їм нічого буде втрачати. Ми знаємо, що це все одно сильна команда, і нам треба пройти цей виклик до кінця», – прокоментував Аморім.