Рубен АМОРИМ: «Мы настолько нестабильно играем, что возможно все»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с „Атлетиком“ из Бильбао
Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморім прокоментував готовність команди до матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Атлетіка» з Більбао.
«Ми настільки нестабільно граємо, що можливо все. Ми повинні це розуміти. Один гол може кардинально змінити хід гри, і потрібно сконцентруватися на тому, аби не припускатися помилок.
Ми готові до перемоги і зараз думаємо лише про рахунок наступної гри. Ніхто не має пам’ятати, що було в Іспанії.
Від цього ми будемо відштовхуватися.
Я не думаю, що щось зміниться у підході наших суперників. Можливо лише те, що їм нічого буде втрачати. Ми знаємо, що це все одно сильна команда, і нам треба пройти цей виклик до кінця», – прокоментував Аморім.
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