Энцо МАРЕСКА: «Снова вспомню игру с Легией. Легких матчей не бывает»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о подготовке к матчу 1/2 финала Лиги конференций, где команда сыграет с «Юргорденом» (первый матч – 4:1).

«Если мы выиграем Лигу конференций, то для меня это будет означать, что клуб возвращается в число топ-клубов. И это будет хорошей заявкой на построение менталитета победителей. Мы будем готовы к получению новых трофеев.

Что же касается матча, то несмотря на комфортный результат, надо убедить игроков, что легких матчей не бывает.

Я еще раз хочу вспомнить матч с «Легией». Нам было очень тяжело, и мы проиграли, но хорошо, что со счетом, который нас устраивал.

Задача «Челси» – выиграть турнир», – прокомментировал Мареска.