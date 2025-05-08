Другие новости08 мая 2025, 00:47 |
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ФОТО. Новая девушка Икарди впечатлила своей фигурой. Огненные кадры
Мауро Икарди нашел замену Ванде Наре
08 мая 2025, 00:47 |
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Мария Суарес, новая спутница нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, привлекла внимание пользователей социальных сетей новой фотосессией.
Аргентинская актриса, модель и певица опубликовала снимки в чёрном купальнике, которые вызвали активное обсуждение среди её почти 8 миллионов подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Ранее Суарес связывали с разрывом Икарди и Ванды Нары.
У красавицы трое детей от двух предыдущих браков.
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Одобряю. Лучше в 1000 раз всяких силиконовых кукол.
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