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08 мая 2025, 00:47 |
357
1

ФОТО. Новая девушка Икарди впечатлила своей фигурой. Огненные кадры

Мауро Икарди нашел замену Ванде Наре

08 мая 2025, 00:47 |
357
1
ФОТО. Новая девушка Икарди впечатлила своей фигурой. Огненные кадры
Instagram. Мария Суарес

Мария Суарес, новая спутница нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, привлекла внимание пользователей социальных сетей новой фотосессией.

Аргентинская актриса, модель и певица опубликовала снимки в чёрном купальнике, которые вызвали активное обсуждение среди её почти 8 миллионов подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Суарес связывали с разрывом Икарди и Ванды Нары.

У красавицы трое детей от двух предыдущих браков.

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фото Мауро Икарди lifestyle Ванда Нара девушки Галатасарай
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Lulinnha
Одобряю. Лучше в 1000 раз всяких силиконовых кукол. 
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