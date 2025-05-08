ФОТО. Новая девушка Икарди впечатлила своей фигурой. Огненные кадры

Мария Суарес, новая спутница нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, привлекла внимание пользователей социальных сетей новой фотосессией.

Аргентинская актриса, модель и певица опубликовала снимки в чёрном купальнике, которые вызвали активное обсуждение среди её почти 8 миллионов подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Суарес связывали с разрывом Икарди и Ванды Нары.

У красавицы трое детей от двух предыдущих браков.