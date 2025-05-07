В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

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На 72-й минуте с ассиста Усмана Дембеле счет 2:0 сделал Ашраф Хакими. Тремя минутами ранее Рафинья не реализовал пенальти.

Через четыре минуты «Арсенал» отыграл один гол усилиями Букайо Саки.

ВИДЕО. Горячая концовка матча. ПСЖ и Арсенал обменялись голами в ЛЧ

ГОЛ! Хакими, 72 мин, 2:0!

ГОЛ! Сака, 76 мин, 2:1!