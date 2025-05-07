Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Горячая концовка матча. ПСЖ и Арсенал обменялись голами в ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2025, 23:41 | Обновлено 08 мая 2025, 00:06
758
0

ВИДЕО. Горячая концовка матча. ПСЖ и Арсенал обменялись голами в ЛЧ

Голы забили Хакими и Сака

07 мая 2025, 23:41 | Обновлено 08 мая 2025, 00:06
758
0
ВИДЕО. Горячая концовка матча. ПСЖ и Арсенал обменялись голами в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте с ассиста Усмана Дембеле счет 2:0 сделал Ашраф Хакими. Тремя минутами ранее Рафинья не реализовал пенальти.

Через четыре минуты «Арсенал» отыграл один гол усилиями Букайо Саки.

ВИДЕО. Горячая концовка матча. ПСЖ и Арсенал обменялись голами в ЛЧ

ГОЛ! Хакими, 72 мин, 2:0!

ГОЛ! Сака, 76 мин, 2:1!

По теме:
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ наконец-то снял заклятие своего поля в полуфиналах Лиги чемпионов
Решающий матч в Мюнхене. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2024/25
Ашраф Хакими Букайо Сака Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 00:41 110
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ

Очередной сумасшедший матч в Лиге чемпионов закончился победой миланской команды

Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07 мая 2025, 07:49 6
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом

Хаби разрешил продавать украинца

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07.05.2025, 22:20
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Футбол | 07.05.2025, 08:29
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
Футбол | 07.05.2025, 23:45
Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 14
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05
Бокс
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем