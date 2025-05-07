В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

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Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

ВИДЕО. Париж впереди! Фабиан Руис открыл счет в матче с Арсеналом