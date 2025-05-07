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Кубок Либертадорес
07 мая 2025, 22:23 | Обновлено 07 мая 2025, 22:40
148
0

Кубок Либертадорес. Коло-Коло пропустил три мяча, а Було-Було – четыре

В 1/8 финала выйдут по два лучших клуба из каждой группы

07 мая 2025, 22:23 | Обновлено 07 мая 2025, 22:40
148
0
Кубок Либертадорес. Коло-Коло пропустил три мяча, а Було-Було – четыре
Getty Images/Global Images Ukraine. Матч Коло-Коло и Форталезе

В Южной Америке продолжается групповая стадия Кубка Либертадорес.

В очередном туре чилийский клуб Коло-Коло пропустил три мяча, а боливийский Було-Було – четыре.

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а клубы, занявшие 3-е место, перейдут в Копа Судамерикана.

Кубок Либертадорес. Результаты 4-го тура

  • 07.05. 01:00. Альянса Лима (Перу) – Сан-Паулу (Бразилия) – 0:2
  • 07.05. 01:00. Букараманга (Колумбия) – Расинг (Аргентина) – 0:4
  • 07.05. 01:00. Карабобо (Венесуэла) – Ботафого (Бразилия) – 1:2
  • 07.05. 03:30. Форталеза (Бразилия) – Коло-Коло (Чили) – 4:0
  • 07.05. 05:00. Сан-Антонио Було-Було (Боливия) – Пеньяроль (Уругвай) – 0:3

Турнирные таблицы

Видеообзоры матчей

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Кубок Либертадорес Коло-Коло Альянса Лима Сан-Паулу Расинг Авельянеда Ботафого Форталеза Пеньяроль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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