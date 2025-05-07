Кубок Либертадорес. Коло-Коло пропустил три мяча, а Було-Було – четыре

В Южной Америке продолжается групповая стадия Кубка Либертадорес.

В очередном туре чилийский клуб Коло-Коло пропустил три мяча, а боливийский Було-Було – четыре.

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а клубы, занявшие 3-е место, перейдут в Копа Судамерикана.

Кубок Либертадорес. Результаты 4-го тура

07.05. 01:00. Альянса Лима (Перу) – Сан-Паулу (Бразилия) – 0:2

(Бразилия) – 0:2 07.05. 01:00. Букараманга (Колумбия) – Расинг (Аргентина) – 0:4

(Аргентина) – 0:4 07.05. 01:00. Карабобо (Венесуэла) – Ботафого (Бразилия) – 1:2

(Бразилия) – 1:2 07.05. 03:30. Форталеза (Бразилия) – Коло-Коло (Чили) – 4:0

(Бразилия) – Коло-Коло (Чили) – 4:0 07.05. 05:00. Сан-Антонио Було-Було (Боливия) – Пеньяроль (Уругвай) – 0:3

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