Кубок Либертадорес07 мая 2025, 22:23 | Обновлено 07 мая 2025, 22:40
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Кубок Либертадорес. Коло-Коло пропустил три мяча, а Було-Було – четыре
В 1/8 финала выйдут по два лучших клуба из каждой группы
07 мая 2025, 22:23 | Обновлено 07 мая 2025, 22:40
148
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В Южной Америке продолжается групповая стадия Кубка Либертадорес.
В очередном туре чилийский клуб Коло-Коло пропустил три мяча, а боливийский Було-Було – четыре.
В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а клубы, занявшие 3-е место, перейдут в Копа Судамерикана.
Кубок Либертадорес. Результаты 4-го тура
- 07.05. 01:00. Альянса Лима (Перу) – Сан-Паулу (Бразилия) – 0:2
- 07.05. 01:00. Букараманга (Колумбия) – Расинг (Аргентина) – 0:4
- 07.05. 01:00. Карабобо (Венесуэла) – Ботафого (Бразилия) – 1:2
- 07.05. 03:30. Форталеза (Бразилия) – Коло-Коло (Чили) – 4:0
- 07.05. 05:00. Сан-Антонио Було-Було (Боливия) – Пеньяроль (Уругвай) – 0:3
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