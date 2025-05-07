Украинский футболист близок к переходу в клуб элитного дивизиона Португалии

Украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко близок к подписанию контракта с «Виторией Гимараенш», сообщает O Jogo.

По информации источника, соглашения будет подписано в ближайшие дни. Летом этого года у Ореста истекает контракт, потому он присоединится к «Витории» на правах свободного агента.

В текущем сезон на счету Лебеденко 31 матч на клубном уровне, 3 гола и 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том. что клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии.