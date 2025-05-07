Португалия07 мая 2025, 21:36 | Обновлено 07 мая 2025, 21:38
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Украинский футболист близок к переходу в клуб элитного дивизиона Португалии
Орест Лебеденко может стать игроком «Витории Гимараеш»
07 мая 2025, 21:36 | Обновлено 07 мая 2025, 21:38
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Украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко близок к подписанию контракта с «Виторией Гимараенш», сообщает O Jogo.
По информации источника, соглашения будет подписано в ближайшие дни. Летом этого года у Ореста истекает контракт, потому он присоединится к «Витории» на правах свободного агента.
В текущем сезон на счету Лебеденко 31 матч на клубном уровне, 3 гола и 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том. что клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии.
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