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Португалия
07 мая 2025, 21:36 | Обновлено 07 мая 2025, 21:38
1340
1

Украинский футболист близок к переходу в клуб элитного дивизиона Португалии

Орест Лебеденко может стать игроком «Витории Гимараеш»

07 мая 2025, 21:36 | Обновлено 07 мая 2025, 21:38
1340
1
Украинский футболист близок к переходу в клуб элитного дивизиона Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Украинский защитник «Визелы» Орест Лебеденко близок к подписанию контракта с «Виторией Гимараенш», сообщает O Jogo.

По информации источника, соглашения будет подписано в ближайшие дни. Летом этого года у Ореста истекает контракт, потому он присоединится к «Витории» на правах свободного агента.

В текущем сезон на счету Лебеденко 31 матч на клубном уровне, 3 гола и 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том. что клуб УПЛ интересовался защитником месяца чемпионата Португалии.

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Орест Лебеденко Визела Витория Гимараеш трансферы чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: O Jogo
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Хто це? Перший раз про нього чую. Де ви його знайшли, в Польщі?
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