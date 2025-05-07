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Лига чемпионов
07 мая 2025, 21:05 | Обновлено 07 мая 2025, 21:16
729
0

Решающий полуфинал Лиги чемпионов. Известны составы на матч ПСЖ – Арсенал

Поединок стартует в 22:00

07 мая 2025, 21:05 | Обновлено 07 мая 2025, 21:16
729
0
Решающий полуфинал Лиги чемпионов. Известны составы на матч ПСЖ – Арсенал

В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

  • Путь «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов: «ПСВ» (7:1, 2:2), «Реал» Мадрид (3:0, 2:1)
  • Путь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов: «Брест» (3:0, 7:0), «Ливерпуль» (0:1, 1:0 [пен. 4:1]), «Астон Вилла» (3:1, 2:3)

Победитель противостояния в финале ЛЧ поборется с «Интером».

Наставники обеих команды определили стартовые составы на этот поединок.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Кварацхелия, Дуэ.

«Арсенал»: Райя, Кивёр, Салиба, Льюис-Скелли, Тимбер, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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