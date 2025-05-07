Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франческо Ачерби стал в ряд с легендарными Ди Стефано и Пушкашем
Лига чемпионов
07 мая 2025, 19:50 |
842
0

Франческо Ачерби стал в ряд с легендарными Ди Стефано и Пушкашем

Гол итальянца позволил Интеру перевести игру в овертайм.

07 мая 2025, 19:50 |
842
0
Франческо Ачерби стал в ряд с легендарными Ди Стефано и Пушкашем
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном полуфинале Лиги чемпионов Интер победил Барселону со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Третий гол в ворота Барселоны, который перевел игру в дополнительное время, забил защитник Интера Франческо Ачерби. Для 37-летнего итальянца этот гол стал первым в Лиге чемпионов в 36 матчах.

Франческо Ачерби стал третьим самым возрастным игроком, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

  • 37 лет и 10 месяцев - Альфредо Ди Стефано (1964)
  • 37 лет и 4 месяца - Райан Гиггз (2011)
  • 37 лет и 2 месяца - Франческо Ачерби (2025)
  • 37 лет, 1 месяц и 23 дня - Эдин Джеко (2023)
  • 37 лет, 1 месяц и 5 дней - Ференц Пушкаш (1964)
По теме:
Игрок Барселоны объяснил свой плевок в футболиста Интера
Решающий полуфинал Лиги чемпионов. Известны составы на матч ПСЖ – Арсенал
«Против нас». Лапорта назвал причину вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Лига чемпионов Франческо Ачерби Интер Милан Барселона Интер - Барселона Альфредо ди Стефано Ференц Пушкаш
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
Футбол | 07 мая 2025, 15:35 6
«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой

Украинец может сменить клуб

Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07 мая 2025, 01:20 0
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

В Шахтере назвали лучшего игрока апреля по версии болельщиков
Футбол | 07.05.2025, 20:23
В Шахтере назвали лучшего игрока апреля по версии болельщиков
В Шахтере назвали лучшего игрока апреля по версии болельщиков
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Футбол | 07.05.2025, 08:29
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07.05.2025, 07:49
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 14
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем