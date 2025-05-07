Франческо Ачерби стал в ряд с легендарными Ди Стефано и Пушкашем

В ответном полуфинале Лиги чемпионов Интер победил Барселону со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Третий гол в ворота Барселоны, который перевел игру в дополнительное время, забил защитник Интера Франческо Ачерби. Для 37-летнего итальянца этот гол стал первым в Лиге чемпионов в 36 матчах.

Франческо Ачерби стал третьим самым возрастным игроком, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

37 лет и 10 месяцев - Альфредо Ди Стефано (1964)

37 лет и 4 месяца - Райан Гиггз (2011)

37 лет и 2 месяца - Франческо Ачерби (2025)

37 лет, 1 месяц и 23 дня - Эдин Джеко (2023)

37 лет, 1 месяц и 5 дней - Ференц Пушкаш (1964)