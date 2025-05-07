Франческо Ачерби стал в ряд с легендарными Ди Стефано и Пушкашем
Гол итальянца позволил Интеру перевести игру в овертайм.
В ответном полуфинале Лиги чемпионов Интер победил Барселону со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).
Третий гол в ворота Барселоны, который перевел игру в дополнительное время, забил защитник Интера Франческо Ачерби. Для 37-летнего итальянца этот гол стал первым в Лиге чемпионов в 36 матчах.
Франческо Ачерби стал третьим самым возрастным игроком, забившим гол в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
- 37 лет и 10 месяцев - Альфредо Ди Стефано (1964)
- 37 лет и 4 месяца - Райан Гиггз (2011)
- 37 лет и 2 месяца - Франческо Ачерби (2025)
- 37 лет, 1 месяц и 23 дня - Эдин Джеко (2023)
- 37 лет, 1 месяц и 5 дней - Ференц Пушкаш (1964)
+ velhos a marcar nas meias-finais da Taça/Liga dos Campeões:— Playmaker (@playmaker_PT) May 7, 2025
37 anos, 10 meses: Di Stefano (1964)🔝
37 anos, 4 meses: Giggs (2011)
37 anos, 2 meses: Acerbi (2025)🆕
37 anos, 1 mês, 23 dias: Dzeko (2023)
37 anos, 1 mês, 5 dias: Puskas (1964) pic.twitter.com/sXHNVBb7fj
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