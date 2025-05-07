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Лига чемпионов
07 мая 2025, 21:11 | Обновлено 07 мая 2025, 21:17
1377
1

Игрок Барселоны объяснил свой плевок в футболиста Интера

Мартинес уверяет, что не плевал именно в Ачерби

07 мая 2025, 21:11 | Обновлено 07 мая 2025, 21:17
1377
1
Игрок Барселоны объяснил свой плевок в футболиста Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Барселоны Иньиго Мартинес подтвердил, что плевал во время полуфинального матча Лиги чемпионов с Интером, однако целью был не Франческо Ачерби.

Ранее сообщалось, что Мартинес может получить дисквалификацию на свой поступок.

«Ачерби праздновал гол своей команды и орал мне прямо на ухо. Я разозлился и плюнул, но не в него. Если бы плюнул в него, то сразу бы получил удаление. Я не плевал в Ачерби», – сказал Мартинес.

Барселона по сумме двух матчей проиграла со счетом 6:7.

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Франческо Ачерби Иньиго Мартинес Барселона Интер - Барселона Интер Милан Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Saar
Ця новина повторюється. І я повторю, що писав перший раз: дебілоїд.
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