Лига чемпионов07 мая 2025, 21:11 | Обновлено 07 мая 2025, 21:17
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Игрок Барселоны объяснил свой плевок в футболиста Интера
Мартинес уверяет, что не плевал именно в Ачерби
07 мая 2025, 21:11 | Обновлено 07 мая 2025, 21:17
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Защитник Барселоны Иньиго Мартинес подтвердил, что плевал во время полуфинального матча Лиги чемпионов с Интером, однако целью был не Франческо Ачерби.
Ранее сообщалось, что Мартинес может получить дисквалификацию на свой поступок.
«Ачерби праздновал гол своей команды и орал мне прямо на ухо. Я разозлился и плюнул, но не в него. Если бы плюнул в него, то сразу бы получил удаление. Я не плевал в Ачерби», – сказал Мартинес.
Барселона по сумме двух матчей проиграла со счетом 6:7.
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Ця новина повторюється. І я повторю, що писав перший раз: дебілоїд.
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