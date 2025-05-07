Игрок Барселоны объяснил свой плевок в футболиста Интера

Защитник Барселоны Иньиго Мартинес подтвердил, что плевал во время полуфинального матча Лиги чемпионов с Интером, однако целью был не Франческо Ачерби.

Ранее сообщалось, что Мартинес может получить дисквалификацию на свой поступок.

«Ачерби праздновал гол своей команды и орал мне прямо на ухо. Я разозлился и плюнул, но не в него. Если бы плюнул в него, то сразу бы получил удаление. Я не плевал в Ачерби», – сказал Мартинес.

Барселона по сумме двух матчей проиграла со счетом 6:7.