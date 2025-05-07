Это рекорд? Известный английский тренер возглавил 24-й клуб в карьере

72–летний английский наставник Питер Тейлор стал главным тренером «Канви Айленд», который выступает в девятой лиге Англии.

И это уже 24 клуб для английского специалиста.

В свое время Питер Тейлор работал в «Лестере», «Кристал Пэлас», «Брайтоне», «Брентфорде». А также возглавлял сборные Бахрейна и Англии.

Некоторые английские СМИ уже шутят, что Питер коллекционирует клубы и хочет стать рекордсменом.

Тренерская карьера