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Англия
07 мая 2025, 19:05 | Обновлено 07 мая 2025, 19:51
519
0

Это рекорд? Известный английский тренер возглавил 24-й клуб в карьере

Питер Тейлор будет работать с клубом девятого дивизиона Англии

07 мая 2025, 19:05 | Обновлено 07 мая 2025, 19:51
519
0
Это рекорд? Известный английский тренер возглавил 24-й клуб в карьере
theguardian.com

72–летний английский наставник Питер Тейлор стал главным тренером «Канви Айленд», который выступает в девятой лиге Англии.

И это уже 24 клуб для английского специалиста.

В свое время Питер Тейлор работал в «Лестере», «Кристал Пэлас», «Брайтоне», «Брентфорде». А также возглавлял сборные Бахрейна и Англии.

Некоторые английские СМИ уже шутят, что Питер коллекционирует клубы и хочет стать рекордсменом.

Тренерская карьера

  • 1986–1990 – «Дартфорд»
  • 1990–1991 – «Энфилд»
  • 1993–1995 – «Саутенд Юнайтед»
  • 1995–1996 – «Довер Атлетик»
  • 1996–1999 – сборная Англии (U–21)
  • 1999–2000 – «Джиллингем»
  • 2000–2001 – «Лестер Сити»
  • 2000 – сборная Англии (и.о. главного тренера)
  • 2001–2002 – «Брайтон энд Хоув Альбион»
  • 2002–2006 – «Галл Сити»
  • 2004–2007 – сборная Англии (U– 21)
  • 2006–2007 – «Кристал Пэлас»
  • 2007–2008 – «Стивенидж Боро»
  • 2008–2009 – «Уикомб Вондерерз»
  • 2010–2011 – «Брэдфорд Сити»
  • 2011–2012 – сборная Бахрейна
  • 2013 – сборная Англии (U–20)
  • 2013–2014 – «Джиллингем»
  • 2015 – «Керала Бластерс»
  • 2017 – «Джиллингем» (и. и. о. главного тренера)
  • 2018–2019 – «Дагенем энд Редбридж»
  • 2021–2022 – «Веллинг Юнайтед»
  • 2022–2023 – «Молдон энд Типтри»
  • 2025–до сих пор – «Канви Айленд»
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Александр Сильченко Источник: The Mirror
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