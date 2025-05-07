Англия07 мая 2025, 19:05 | Обновлено 07 мая 2025, 19:51
519
0
Это рекорд? Известный английский тренер возглавил 24-й клуб в карьере
Питер Тейлор будет работать с клубом девятого дивизиона Англии
07 мая 2025, 19:05 | Обновлено 07 мая 2025, 19:51
519
0
72–летний английский наставник Питер Тейлор стал главным тренером «Канви Айленд», который выступает в девятой лиге Англии.
И это уже 24 клуб для английского специалиста.
В свое время Питер Тейлор работал в «Лестере», «Кристал Пэлас», «Брайтоне», «Брентфорде». А также возглавлял сборные Бахрейна и Англии.
Некоторые английские СМИ уже шутят, что Питер коллекционирует клубы и хочет стать рекордсменом.
Тренерская карьера
- 1986–1990 – «Дартфорд»
- 1990–1991 – «Энфилд»
- 1993–1995 – «Саутенд Юнайтед»
- 1995–1996 – «Довер Атлетик»
- 1996–1999 – сборная Англии (U–21)
- 1999–2000 – «Джиллингем»
- 2000–2001 – «Лестер Сити»
- 2000 – сборная Англии (и.о. главного тренера)
- 2001–2002 – «Брайтон энд Хоув Альбион»
- 2002–2006 – «Галл Сити»
- 2004–2007 – сборная Англии (U– 21)
- 2006–2007 – «Кристал Пэлас»
- 2007–2008 – «Стивенидж Боро»
- 2008–2009 – «Уикомб Вондерерз»
- 2010–2011 – «Брэдфорд Сити»
- 2011–2012 – сборная Бахрейна
- 2013 – сборная Англии (U–20)
- 2013–2014 – «Джиллингем»
- 2015 – «Керала Бластерс»
- 2017 – «Джиллингем» (и. и. о. главного тренера)
- 2018–2019 – «Дагенем энд Редбридж»
- 2021–2022 – «Веллинг Юнайтед»
- 2022–2023 – «Молдон энд Типтри»
- 2025–до сих пор – «Канви Айленд»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 мая 2025, 04:25 2
Канело – об Уильяме Скалле
Футбол | 07 мая 2025, 10:23 7
Педри был недоволен судейством
Футбол | 07.05.2025, 01:20
Футбол | 07.05.2025, 15:36
Футбол | 07.05.2025, 19:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2025, 00:41 1
07.05.2025, 08:55 1
06.05.2025, 08:49 4
06.05.2025, 02:00 14
Бокс
05.05.2025, 19:42 3
06.05.2025, 21:43 87
07.05.2025, 00:41 110