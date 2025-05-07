Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда считает, что судья ограбил Барселону: «Не было там пенальти»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 20:45 | Обновлено 07 мая 2025, 21:06
2378
5

Легенда считает, что судья ограбил Барселону: «Не было там пенальти»

Гуллит раскритиковал судейство

07 мая 2025, 20:45 | Обновлено 07 мая 2025, 21:06
2378
5
Легенда считает, что судья ограбил Барселону: «Не было там пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом полузащитник Милана и сборной Нидерландов Рууд Гуллит недоволен арбитражем ответного полуфинала Лиги чемпионов, в котором Барселона проиграла Интеру 3:4 в дополнительное время.

«Пенальти в моменте Кубарси и Лаутаро не было. А перед третьим голом Интера был фол. Такое было судейство».

«Мне кажется, Барселона покорила болельщиков своей игрой, своей молодой атакой. Они заслужили большего, чем вылет в полуфинале. Отличная команда», – считет Гуллит.

По сумме двух матчей счет был 7:6.

По теме:
Игрок Барселоны объяснил свой плевок в футболиста Интера
Решающий полуфинал Лиги чемпионов. Известны составы на матч ПСЖ – Арсенал
«Против нас». Лапорта назвал причину вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Рууд Гуллит Барселона Интер Милан Интер - Барселона Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Футбол | 06 мая 2025, 23:40 14
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил

Под конец первого тайма Хакан Чалханоглу неправильно поставил мяч на 11-метровую точку

Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07 мая 2025, 01:20 0
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 00:41
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
Футбол | 07.05.2025, 15:35
«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
«Плохие новости для Виталия». Карьера Миколенко в Эвертоне – под угрозой
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 20:56
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
трішки в ногу трішки в мяч
Ответить
+1
didora
Чому стидно??? У кожного своя думка. Але просто треба передивитися повтори суперечливих епізодів у повільному режимі. Не у кожного є така можливість. В Інтернеті викидають фото, відеоповтори, але ж є ньюанси. Різні ракурси, різні висновки по кожному епізоду. А це впливає на мозок людини. І кожний подає свою версію. А звідси і суперечки між вболівальниками, та навіть і між спеціалістами.
Ответить
+1
saltim
Немного стыдно за бывшую суперзвезду
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Мля, думав Леоненко😂
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем