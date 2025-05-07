Легенда считает, что судья ограбил Барселону: «Не было там пенальти»
Гуллит раскритиковал судейство
Известный в прошлом полузащитник Милана и сборной Нидерландов Рууд Гуллит недоволен арбитражем ответного полуфинала Лиги чемпионов, в котором Барселона проиграла Интеру 3:4 в дополнительное время.
«Пенальти в моменте Кубарси и Лаутаро не было. А перед третьим голом Интера был фол. Такое было судейство».
«Мне кажется, Барселона покорила болельщиков своей игрой, своей молодой атакой. Они заслужили большего, чем вылет в полуфинале. Отличная команда», – считет Гуллит.
По сумме двух матчей счет был 7:6.
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