КОСТЮК: «Я надеюсь, что Сандра – мой последний тренер в карьере»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала в подкасте «Брейк-пойнт» о подробностях своего уникального сотрудничества с польским тренером Сандрой Заневской.

– Ваш тренер Сандра Заневска. Когда я смотрю на вас по телевизору, создается ощущение, что вы знаете друг друга лет 20, а не два. Я прав? Потому что у вас особые отношения. Много энергии, улыбок. Она выглядит очень легкой в общении, и вы тоже такая. Как у вас все устроено изо дня в день?

– Думаю, то, как все у нас складывается, во многом связано с тем, какую работу мы проделали над собой – как над личностями, прежде всего. У нас обеих очень высокий уровень эмоционального интеллекта, и, по-моему, это ключевое в любых отношениях. У нас действительно отличное сотрудничество и потрясающая связь, но это не значит, что всё всегда было легко и гладко, как может показаться со стороны. Были и ссоры, и сложные моменты.

– Но это нормально, без этого никуда.

– Конечно. Это часть процесса роста. Главное – как ты проходишь через такие периоды и как умеешь разговаривать друг с другом. Мы строили эти отношения шаг за шагом, каждый день и это было очень важно. Мы как раз говорили об этом дня два назад. Я сказала тогда, что часто слышу от других игроков, когда они говорят о своих бывших командах, особенно в негативном ключе, что они вспоминают только плохое: токсичность, напряжение. Но при этом почти никто не говорит о том, чего они добились с этими людьми.



В туре, к сожалению, очень высокий процент токсичных отношений между игроками и тренерами. И вот это важно – осознавать, что не результат, не трофеи являются главным, а то, как ты проводишь каждый день своей карьеры, что ты чувствуешь, каким был этот путь. Именно это по-настоящему имеет значение, когда ты один, вне корта.



Для меня самая большая гордость и радость – это то, какие у нас отношения в команде. Мне никогда не бывает тяжело находиться рядом с этими людьми. Мы проводим вместе почти весь год, и если между вами нет настоящего взаимопонимания – это невозможно. Думаю, мы отлично справляемся. И я надеюсь, что Сандра – мой последний тренер в карьере. Я не хочу больше работать ни с кем, кроме нее.