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ATP
07 мая 2025, 20:07 | Обновлено 07 мая 2025, 20:11
236
0

Победитель Мастерса в Монте-Карло 2019 года объявил, что прощается с Римом

Фабио Фоньини сказал, что выступление на турнире ATP 1000 в Риме в этом году станет последним

07 мая 2025, 20:07 | Обновлено 07 мая 2025, 20:11
236
0
Победитель Мастерса в Монте-Карло 2019 года объявил, что прощается с Римом
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Фоньини

Итальянский теннисист Фабио Фоньини объявил, что его выступление на турнире ATP 1000 в Риме в этом году станет последним на уровне Мастерса.

«С детства я приезжал сюда и говорил себе: «Посмотрим, надеюсь, однажды я здесь сыграю». А теперь я уже на другом этапе своей карьеры. Думаю, сейчас подходящее время попрощаться с этим прекрасным городом, особенным городом», – рассказал Фоньини в интервью Tennis Channel. – «Но да, я здесь с улыбкой на лице, потому что знаю, как трудно мне было на протяжении 15, не знаю, 16, 20 лет в Риме, и я просто хочу насладиться этим последним кругом».

Баланс побед и поражений Фоньини в Риме составляет 16:17. 37-летний итальянец дебютировал на этом грунтовом турнире в 2006 году, а его лучший результат – четвертьфинал в 2018 году.

Бывшая девятая ракетка мира вспомнил свои достижения в столице Италии накануне своего последнего выступления.

«Один момент точно особенный – победа в ночном матче над Энди Марреем, когда он был первой ракеткой мира», – сказал Фоньини, который обыграл Маррея в 2017 году со счетом 6:2, 6:4. – «Этот матч занимает особое место в моем сердце, особенно здесь, в Риме. Думаю, это входит в топ-3 моей карьеры.

Я живу ради таких моментов. У меня такой характер. Я играю с эмоциями, иногда даже слишком. Но когда я показывал свой лучший теннис здесь, болельщикам действительно было приятно видеть, как я побеждаю Маррея. Я обыгрывал Гаэля (Монфиса), Цонга, многих сильных игроков. Конечно, моя детская мечта – выиграть здесь. Но если быть честным, у меня уже есть, и будет в будущем, возможность сказать Федерико и двум дочкам, что я играл против Роджера, против Рафаэля, против Энди, против Новака, и эта часть моей карьеры была действительно особенной».

Фоньини получил wild card на этот турнир и сыграет в первом раунде в четверг с Джакобом Фернли. Это будет его первая попытка выиграть матч на уровне ATP с октября прошлого года. В случае победы он встретится во втором раунде с соотечественником Маттео Берреттини.

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ATP Рим Фабио Фоньини Энди Маррей Джакоб Фернли Маттео Берреттини
Вячеслав Кулаковский Источник: ATP Tour
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