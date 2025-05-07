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  4. Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Кубок Украины
07 мая 2025, 18:06 |
601
3

Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины

Обещают слепую жеребьевку

07 мая 2025, 18:06 |
601
3
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
ФК Шахтер

По информации источника, клубы и УАФ согласовали новый формат Кубка Украны, который должен вступить в силу с сезона 2025/26.

Новые правила позже должен окончательно утвердить исполком УАФ.

Главные отличия нового формата:

– со стадии 1/32 финала подключаются 12 клубов УПЛ, а с 1/16 финала в игру вступают 4 клуба УПЛ-участника еврокубков.

– полностью слепая жеребьевка, поэтому Шахтер и Динамо могут встретиться между собой уже в 1/16 финала.

– отменено дополнительное время (овертаймы): в случае ничьей по итогам основного времени команды сразу переходят к серии пенальти.

– победители всех раундов определяются в одном матче.

В нынешнем сезоне в финал Кубка Украины вышли Шахтер и Динамо, которые сыграют 14 мая в Житомире.

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Кубок Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Singularis
Так и надо было сразу.
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0
Richard Lewis
Ну таке... Корона б не впала в Топ-4 і в 1/32 фіналу
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0
Lulinnha
А лучше з 1/32. 
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0
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