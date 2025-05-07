Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Обещают слепую жеребьевку
По информации источника, клубы и УАФ согласовали новый формат Кубка Украны, который должен вступить в силу с сезона 2025/26.
Новые правила позже должен окончательно утвердить исполком УАФ.
Главные отличия нового формата:
– со стадии 1/32 финала подключаются 12 клубов УПЛ, а с 1/16 финала в игру вступают 4 клуба УПЛ-участника еврокубков.
– полностью слепая жеребьевка, поэтому Шахтер и Динамо могут встретиться между собой уже в 1/16 финала.
– отменено дополнительное время (овертаймы): в случае ничьей по итогам основного времени команды сразу переходят к серии пенальти.
– победители всех раундов определяются в одном матче.
В нынешнем сезоне в финал Кубка Украины вышли Шахтер и Динамо, которые сыграют 14 мая в Житомире.
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