Чемпионка Australian Open-2025 дала пресс-конференцию перед турниром в Риме

Шестая ракетка мира Мэдисон Киз на пресс-конференции перед стартом грунтового турнира WTA 1000 в Риме поделилась мыслями о том, как изменился теннис за последние годы.

Отвечая на вопрос, согласна ли она с утверждением, что в 2025 году на каждом турнире 20 и более игроков имеют реальные шансы на победу, Киз сказала:

«Я думаю, определенно есть много игроков... Сейчас это все чаще происходит и в мужском, и в женском турах – ты действительно можешь подумать, что, как вы и сказали, 20 разных игроков могут выиграть турнир, и это никого не удивит.

«Отчасти это связано с тем, что мы потеряли некоторых наших легенд. Больше нет Серены Уильямс в каждой сетке, и ты уже не можешь просто предположить, что она выиграет. А в мужском туре нет Роджера (Федерера), Рафы (Надаля) и Новака (Джоковича) каждую неделю».

Киз также объяснила, как за последние годы возрос общий уровень игры в турах ATP и WTA.

«Я думаю, что базовый уровень игры стал значительно выше. Запас прочности стал гораздо меньше. Это видно и по победам, и по поражениям, просто потому что сейчас все намного плотнее. Если оба игрока играют хорошо – это будет отличный матч. Разница может составлять всего два очка.

«Думаю, в целом все стали играть намного лучше. Игра стала намного более физически затратной. Все отлично вкладываются в свою карьеру – физиотерапевты, физподготовка и прочее. Все больше и больше игроков становятся быстрее и сильнее, при этом оставаясь здоровыми дольше».