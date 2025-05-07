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  4. Букайо САКА предупредил ПСЖ: «Арсенал перевернет ситуацию»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 17:11 |
918
1

Букайо САКА предупредил ПСЖ: «Арсенал перевернет ситуацию»

Игрок надеется изменить ситуацию в Париже

07 мая 2025, 17:11 |
918
1
Букайо САКА предупредил ПСЖ: «Арсенал перевернет ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер Арсенала Букайо Сака уверен, что у команды есть хорошие шансы выйти в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение 0:1 от ПСЖ в первом полуфинале.

Вторая игра стартует сегодня в 22:00.

«Нам важно сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно выйти на новый уровень в Париже. И, думаю, нам это удастся. Еще ничего не закончено, мы перевернем ситуацию».

«Конечно, мы были разочарованы своей игрой в первом матче, однако нужно оставаться хладнокровными».

«Надеюсь, во втором матче я найду пространство для своего футбола, потому что в первой игре они хорошо защищались, постоянно было несколько человек вокруг меня», – сказал Сака.

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Букайо Сака Арсенал Лондон ПСЖ ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Saar
Для цього вам потрібно закрити десь Доннаруму🤣🤣
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