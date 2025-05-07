Букайо САКА предупредил ПСЖ: «Арсенал перевернет ситуацию»
Игрок надеется изменить ситуацию в Париже
Вингер Арсенала Букайо Сака уверен, что у команды есть хорошие шансы выйти в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение 0:1 от ПСЖ в первом полуфинале.
Вторая игра стартует сегодня в 22:00.
«Нам важно сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно выйти на новый уровень в Париже. И, думаю, нам это удастся. Еще ничего не закончено, мы перевернем ситуацию».
«Конечно, мы были разочарованы своей игрой в первом матче, однако нужно оставаться хладнокровными».
«Надеюсь, во втором матче я найду пространство для своего футбола, потому что в первой игре они хорошо защищались, постоянно было несколько человек вокруг меня», – сказал Сака.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби разрешил продавать украинца
Педри был недоволен судейством