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Чемпионат мира
07 мая 2025, 16:53 | Обновлено 07 мая 2025, 17:00
648
2

Вице-президент США: «Хотим, чтобы после ЧМ-2026 все гости поехали домой»

Вэнс не хочет увеличения числа мигрантов

07 мая 2025, 16:53 | Обновлено 07 мая 2025, 17:00
648
2
Вице-президент США: «Хотим, чтобы после ЧМ-2026 все гости поехали домой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обещает, что соответствующие службы в стране будут следить, чтобы после ЧМ-2026 болельщики не остались в США и не стали нелегальными мигрантами.

Вопрос мигрантов администрация президента Дональда Трампа считает одним из важнейших для себя.

«Мы знаем, что к нам приедут болельщики примерно из 100 стран мира. Мы хотим, чтобы они приехали. Мы хотим, чтобы они праздновали и смотрели матчи».

«Но потом, когда все закончится, мы хотим, чтобы они поехали домой. Будем внимательно все это контролировать», – сказал Вэнс.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, но большую часть матчей примут именно США – 78 из 104 встреч чемпионата мира.

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ЧМ-2026 по футболу Дональд Трамп
Иван Зинченко Источник: BBC
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DK2025
Шут-подпевало главного клоуна свизданул то, что к футболу не имеет никакого отношения
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0
Istm
а вам взагалі треба той чемпіонат?
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