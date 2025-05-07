Вице-президент США: «Хотим, чтобы после ЧМ-2026 все гости поехали домой»
Вэнс не хочет увеличения числа мигрантов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обещает, что соответствующие службы в стране будут следить, чтобы после ЧМ-2026 болельщики не остались в США и не стали нелегальными мигрантами.
Вопрос мигрантов администрация президента Дональда Трампа считает одним из важнейших для себя.
«Мы знаем, что к нам приедут болельщики примерно из 100 стран мира. Мы хотим, чтобы они приехали. Мы хотим, чтобы они праздновали и смотрели матчи».
«Но потом, когда все закончится, мы хотим, чтобы они поехали домой. Будем внимательно все это контролировать», – сказал Вэнс.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, но большую часть матчей примут именно США – 78 из 104 встреч чемпионата мира.
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