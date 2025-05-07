Вице-президент США: «Хотим, чтобы после ЧМ-2026 все гости поехали домой»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обещает, что соответствующие службы в стране будут следить, чтобы после ЧМ-2026 болельщики не остались в США и не стали нелегальными мигрантами.

Вопрос мигрантов администрация президента Дональда Трампа считает одним из важнейших для себя.

«Мы знаем, что к нам приедут болельщики примерно из 100 стран мира. Мы хотим, чтобы они приехали. Мы хотим, чтобы они праздновали и смотрели матчи».

«Но потом, когда все закончится, мы хотим, чтобы они поехали домой. Будем внимательно все это контролировать», – сказал Вэнс.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, но большую часть матчей примут именно США – 78 из 104 встреч чемпионата мира.