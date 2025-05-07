Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) вышла в 1/8 финала на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Роман Лонгевилль (WTA 1086) из Бельгии. Александра без проблем разобралась с бельгийкой, сделав за матч пять брейков и оставив соперницу во втором сете с баранкой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 21 минуту. Это был их первый поединок.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [2] – Роман Лонгевилль (Бельгия) – 6:3, 6:0

На стадии 1/8 финала Олейникова сыграет с Алессандрой Маццола (WTA 587) из Италии.