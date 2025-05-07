Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии
ITF
07 мая 2025, 17:05 | Обновлено 07 мая 2025, 17:07
201
0

Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка переиграла в двух сетах Роман Лонгевилль

07 мая 2025, 17:05 | Обновлено 07 мая 2025, 17:07
201
0
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 274) вышла в 1/8 финала на грунтовом турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

24-летняя украинка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Роман Лонгевилль (WTA 1086) из Бельгии. Александра без проблем разобралась с бельгийкой, сделав за матч пять брейков и оставив соперницу во втором сете с баранкой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 21 минуту. Это был их первый поединок.

ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). Грунт. 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [2] – Роман Лонгевилль (Бельгия) – 6:3, 6:0

На стадии 1/8 финала Олейникова сыграет с Алессандрой Маццола (WTA 587) из Италии.

По теме:
Украинский теннисист разгромил экс-15-ю ракетку мира на турнире в Италии
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30
ФОТО. Александра Олейникова показала награду за победу в турнире
ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александра Олейникова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 00:41 110
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ

Очередной сумасшедший матч в Лиге чемпионов закончился победой миланской команды

Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением
Футбол | 07 мая 2025, 11:54 9
Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением
Они неидеальны. «Ломаем» лучшие клубы сезона единственным решением

Блогер Sport.ua включает «режим бога», чтобы защитить вас от сотворения идолов

СВИТОЛИНА: «Посмотрим, смогу ли я доиграть до Олимпиады в 2028 году»
Теннис | 07.05.2025, 14:50
СВИТОЛИНА: «Посмотрим, смогу ли я доиграть до Олимпиады в 2028 году»
СВИТОЛИНА: «Посмотрим, смогу ли я доиграть до Олимпиады в 2028 году»
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07.05.2025, 01:20
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Футбол | 06.05.2025, 23:40
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 5
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
06.05.2025, 14:31 1
Теннис
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 1
Бокс
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 87
Футбол
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем