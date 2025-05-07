Артета про титул Ливерпуля: «У них меньше очков, чем у нас в двух сезонах»
Тренер отметил, что Ливерпуль стал чемпионом не так убедительно, как мог бы
Тренер Арсенала Микель Артета отметил, что Ливерпуль в нынешнем сезоне набрал не так много очков, но стал чемпионом АПЛ.
Тогда как лондонская команда в двух прошлых сезонах набрала больше очков, чем Ливерпуль сейчас, но чемпионский титул добыть не удалось.
«Выиграть трофей – это быть в нужный момент в нужное время. Ливерпуль сейчас выиграл титул АПЛ с меньшим количеством очков, чем было у Арсенала в каждом из двух последних сезонов. С этим количеством очков у нас сейчас был бы титул чемпиона Англии».
«Надеюсь, в Лиге чемпионов мы окажемся в правильном месте в правильное время», – сказал Артета.
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В турнирке все взаимосвязано, очки величина не абстрактная, если кто-то набирает много, то где-то кто-то это много теряет. В общем, как про деньги.