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  4. Артета про титул Ливерпуля: «У них меньше очков, чем у нас в двух сезонах»
Англия
07 мая 2025, 19:06 | Обновлено 07 мая 2025, 19:24
755
1

Артета про титул Ливерпуля: «У них меньше очков, чем у нас в двух сезонах»

Тренер отметил, что Ливерпуль стал чемпионом не так убедительно, как мог бы

07 мая 2025, 19:06 | Обновлено 07 мая 2025, 19:24
755
1
Артета про титул Ливерпуля: «У них меньше очков, чем у нас в двух сезонах»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Арсенала Микель Артета отметил, что Ливерпуль в нынешнем сезоне набрал не так много очков, но стал чемпионом АПЛ.

Тогда как лондонская команда в двух прошлых сезонах набрала больше очков, чем Ливерпуль сейчас, но чемпионский титул добыть не удалось.

«Выиграть трофей – это быть в нужный момент в нужное время. Ливерпуль сейчас выиграл титул АПЛ с меньшим количеством очков, чем было у Арсенала в каждом из двух последних сезонов. С этим количеством очков у нас сейчас был бы титул чемпиона Англии».

«Надеюсь, в Лиге чемпионов мы окажемся в правильном месте в правильное время», – сказал Артета.

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Арсенал Лондон Микель Артета Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Мало очков у лидеров говорит о том, что участники лиги более ровные. Англия в еврокубках набрала какое-то немыслимое количество баллов - 28, намного больше остальных, а значит уровень АПЛ в этом году не упал, а наоборот космический, если не считать тройки вылетающих, они прям вообще слабенькие.
В турнирке все взаимосвязано, очки величина не абстрактная, если кто-то набирает много, то где-то кто-то это много теряет. В общем, как про деньги.
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